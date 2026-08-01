Prof. univ. dr. Radu Ţincu, şeful secţiei de ATI-Toxicologie de la Spitalul Clinic Floreasca din Capitală, a explicat pentru News.ro care pot fi complicaţiile la care putem ajunge atunci când consumăm alcool pe temperaturi caniculare.

Consumul nu este benefic în orice fel de context, însă cu atât mai mult trebuie evitat pe caniculă, pentru că pot avea loc procese care să ne afecteze grav starea de sănătate.

"Alcoolul, în perioada caniculară, reprezintă un potenţial agresor pentru sănătate, alcoolul produce susceptibilitatea pentru a dezvolta neurotoxicitate suplimentară atunci când ne expunem la razele solare, asta înseamnă creşterea incidenţei insolaţiei, cu diferite complicaţii în zona neurologică, de asemenea, alcoolul produce vasodilataţie periferică, ceea ce poate să ducă la apariţia sincopelor, pacienţi care au tratamente antihipertensive, pacienţi deshidrataţi care consumă alcool pot să dezvolte sincope, cu pierderea stării de conştienţă, cu scăderea bruscă a tensiunii arteriale, cu tulburări de ritm cardiac, pentru că alcoolul este o substanţă cardiotoxică, directă pe fibra miocardică şi atunci consumul de alcool în perioada aceasta caniculară vine suplimentar peste căldură, care reprezintă un factor stresor al organismului, şi atunci organismul trebuie să reducă cât mai mult posibil expunerea la factori care să îl streseze suplimentar, dincolo de perioada caniculară.

Cred că, dacă putem să evităm factori care nu sunt esenţiali pentru supravieţuirea omului, cum este alcoolul, cred că acest lucru trebuie limitat.

Pentru cei care lucrează în spaţiile publice, există reglementări în codul muncii care limitează lucrul în razele soarelui. Dacă temperaturile sunt caniculare, programul de lucru în aer liber trebuie redus, trebuie să li se ofere oamenilor posibilitatea de a se recupera în zone cu aer condiţionat, hidratarea pe care angajatorul o oferă", a explicat Prof. Univ. Dr. Radu Ţincu.

Regulile sunt simple pentru populaţia generală, spune medicul, şi trebuie respectate: evitarea deplasărilor care nu sunt necesare, la orele de vârf, purtarea hainelor din ţesături naturale, deschise la culoare, protejarea capului cu pălării sau alte accesorii, hidratare cu aport crescut de apă, evitarea hranei în exces, a alcoolului şi tutunului. Dacă facem sport intens direct sub razele soarelui, putem fi grav afectaţi de fenomenul de hipertermie malignă, supraîncălzirea organismului, de aceea acest tip de activităţi trebuie evitate.

Reguli simple pentru a ne apăra de caniculă

"Cred că regulile sunt simple pentru populaţia generală. În această perioadă, trebuie să evităm deplasările, le facem doar atunci când sunt absolut necesare şi aici nu vorbim doar de deplasările pe jos, ci şi cu maşina. Gândiţi-vă că toate aceste maşini supraîncălzesc şi mai mult atmosfera din marile oraşe, trebuie să ne protejăm pielea, vorbim aici de ţesături din materiale naturale care să permită respiraţia pielii, hainele să fie de culoare deschisă, acoperirea extremităţii cefalice, pentru că riscul de insolaţie este foarte mare, şi hidratare, iar această hidratare înseamnă apă, apă minerală care să conţină şi electroliţi, sodiu, potasiu, calciu, pentru că ei sunt pierduţi prin transpiraţie, şi evitarea tuturor factorilor care stresează suplimentar organismul, vorbim de alcool, tutun, vorbim de mâncare în exces, vorbim despre activităţi sportive în această perioadă pentru că se poate supraîncălzi organismul şi apar aceste complicaţii de tip sindrom de hipertermie malignă care poate să apară în momentul în care facem sport intens sub razele soarelui, în mod direct.

Este extrem de importantă cantitatea de lichide consumată, pentru că, dincolo de nivelul bazal pe care îl avem, pierdem foarte mult prin transpiraţie, şi atunci putem ajunge chiar până la 3 litri sau 4 litri de apă pe zi, sunt persoane vulnerabile să dezvolte complicaţii din cauza căldurii, şi aici vorbim de persoanele vârstnice, mai ales cele care au boli cardiovasculare, şi copiii, pentru că ei sunt foarte predispuşi la deshidratare, deci aceste limite de vârstă trebuie să fie cu precădere protejate în această perioadă", a mai explicat prof. univ. dr. Radu Ţincu, şeful secţiei de ATI-Toxicologie de la Spitalul Clinic Floreasca din București.