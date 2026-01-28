Folosind microscopie fluorescentă de înaltă rezoluție, cercetătorii au descoperit că bacteriile acționează ca un „schelet” (nidus) pe care mineralele se depun strat cu strat, favorizând formarea și creșterea calculilor renali.

De ce pot apărea infecții grave după litotriție

Descoperirea ar putea explica un mister medical vechi: de ce unii pacienți dezvoltă infecții severe sau sepsis după proceduri de spargere a pietrelor (litotriție), chiar și atunci când analizele de urină sunt sterile. Potrivit autorilor, fragmentarea pietrelor eliberează bacteriile captive în interiorul acestora, declanșând infecția.

Rezultatele sugerează că tratamentul ar putea trebui regândit, cu un accent mai mare pe controlul microbiomului renal, nu doar pe modificări dietetice și reducerea concentrației de minerale din urină.

Studiul a fost publicat în revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

