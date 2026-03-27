Doi elevi de gimnaziu au organizat o bătaie în curtea unei școli din Alba Iulia, în uralele colegilor care filmau | VIDEO

Incidentele violente au avut loc la Şcoala Gimnazială ”Avram Iancu” din Alba Iulia, unde doi elevi şi-au împărţit pumni şi picioare, sub privirile şi în uralele colegilor.
Potrivit ziarulunirea.ro, care a publicat imaginile filmate, scenele violente s-au petrecut în cursul zilei de joi, iar după ce a aflat despre incident conducerea şcolii a anunţat autorităţile.
Poliţiştii de ordine publică din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au deschis o anchetă care vizează infracţiunea de lovirea sau alte violenţe.
Elevii bătăuși au 13 și 14 ani
”Din primele verificări efectuate de poliţişti, a reieşit că, în data de 26 martie 2026, în jurul orei 12.00, doi minori, în vârstă de 13, respectiv 14 ani, ambii din municipiul Alba Iulia, în timp ce se aflau în curtea unei unităţi de învăţământ, pe fondul unui conflict spontan, s-ar fi agresat fizic reciproc, fără a-şi crea leziuni vizibile. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovirea sau alte violenţe”, se arată într-un comunicat transmis de IPJ Alba la solicitarea ziarulunirea.ro.
