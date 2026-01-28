Conform surselor, persoanele prinse în flagrant sunt avocata Adriana Georgescu, membru PNL Sector 1, alături de un bărbat care se recomanda ca general al SIE.
Infracţiunea din dosar este de trafic de influenţă.
Surse: O avocată, membru PNL Sector 1, a fost prinsă în flagrant de DNA în timp ce primea 60.000 de euro
Două persoane au fost prinse în flagrant miercuri de procurorii DNA în timp ce primeau 60.000 de euro, dintr-o sumă mai mare pretinsă de 500.000 de euro, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.
