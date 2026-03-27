Pentru consumatorii casnici va fi însă un tarif reglementat de la producător la furnizor, iar Guvernul a anunțat și modificări ale schemei inițiale pentru a asigura cantități suficiente pentru gospodării, fără creșteri de prețuri.

Dar, cum și gazul angro s-a scumpit, experții atrag atenția că pot apărea prețuri mai mari pentru industrie și producție de electricitate. În acest context, ANRE propune alerte trimise de furnizori clienților ca să nu ajungă să consume prea mult.

De la 1 aprilie, producătorii de gaze sunt obligați să vândă la un preț fix de 110 lei pe MWh către furnizorii de gaz cu care gospodăriile au încheiate contracte și către CET-uri. Guvernul a anunțat și un mecanism de repartizare a cantităților, pentru a asigura consumul casnic.

În teorie, prețurile la energie electrică nu ar trebui să crească pentru oameni. Piața este însă tensionată, iar gazul s-a scumpit din cauza războiului din Iran. Și, cum electricitatea produsă din gaze naturale ajunge la 20% din totalul producției României, pot apărea efecte și în facturile de curent.

Mihea Cătuți, Energy Policy Group: ”Producătorii nu au niciun fel de restricție de a vinde la alte prețuri către producție de energie electrică sau către industrie. Deci, și dacă reușim să atenuăm un pic efectul la nivel de gospodărie, s-ar putea să vedem cum acesta este compensat pe cârca consumatorilor industriali sau producătorilor de energie electrică, care la rândul lor se pot transmite în facturile de curent”.

Este nevoie de contoare inteligente pentru a putea primi alerte de la furnizori

Între timp, au fost schimbate condițiile privind depozitele pentru iarna viitoare. Comisia Europeană a transmis țărilor membre să reducă ținta de depozitare de la 90 la 80% sau să înceapă mai devreme acest proces pentru a reduce presiunea pe aprovizionare și prețuri, în acest context internațional.

Pe de altă parte, pentru a nu ajunge să plătim facturi mari la gaz ori curent, ANRE propune o măsură pentru reglarea consumului: o alertă trimisă clienților.

Corespondent ProTV: ”Am putea primi astfel o notificare de la furnizori atunci când ajungem la 80% din consumul estimat în contract. Dacă avem o convenție de 100 de kWh, de exemplu, primim o alertă când atingem 80 de kWh, și putem astfel să fim mai atenți la consum pentru perioada rămasă, ca factura să nu fie mai mare decât ne așteptăm”.

Pentru asta este însă nevoie de contoare inteligente. În prezent, din cei 10 milioane de consumatori, doar 3,5 milioane au astfel de echipamente, potrivit ANRE.

Corespondent ProTV: ”Această flexibilitate, inclusiv posibilitatea de a reduce ținta de umplere sau de a o atinge într-un interval mai lung de timp, în anumite condiții, poate contribui la reducerea cererii de gaze în perioadele în care aprovizionarea este tensionată și la diminuarea presiunii asupra prețurilor gazelor în Europa".