Nouă eurodeputați vor merge la Beijing și Shanghai de luni până joi, într-o vizită axată pe afaceri digitale și reguli privind comerțul electronic. Este prima delegație parlamentară care călătorește în China în ultimii opt ani, a precizat comisia.

Îngrijorările legate de spionajul cibernetic chinez au crescut în ultimii ani, pe măsură ce autoritățile au descoperit tot mai multe atacuri ale unor grupuri de hackeri susținuți de statul chinez asupra guvernelor europene și sectorului privat.

Un purtător de cuvânt al Parlamentului a declarat că „toate măsurile preventive și reactive necesare sunt în vigoare pentru a asigura securitatea și siguranța eurodeputaților și a personalului Parlamentului European în timpul misiunilor oficiale”. Atât parlamentarii, cât și oficialii au primit „briefinguri, instruire și asistență privind securitatea”, a adăugat acesta.

Parlamentul European a mai folosit telefoane de unică folosință și pungi de securitate pentru protejarea dispozitivelor, inclusiv într-o vizită în Ungaria anul trecut, potrivit POLITICO.

Și alte instituții ale Uniunii Europene și-au consolidat măsurile împotriva spionajului cibernetic. Un oficial de rang înalt, sub protecția anonimatului, a declarat că Consiliul UE are reguli potrivit cărora „nu se iau dispozitive electronice în SUA sau China... iar dacă acest lucru nu este posibil, dispozitivele aduse înapoi trebuie șterse complet”.

De asemenea, oficialii Comisiei Europene care călătoresc în Statele Unite au primit telefoane de unică folosință și laptopuri simple pentru a evita riscurile de spionaj, a relatat anul trecut Financial Times.