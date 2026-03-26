Varianta recent identificată, denumită BA.3.2, a fost detectată în Marea Britanie şi Statele Unite, potrivit autorităţilor sanitare. Aceasta a fost identificată iniţial în probe nazale de la patru călători americani şi în probe clinice de la cinci pacienţi din patru state americane care nu au fost precizate.

Analize suplimentare au evidenţiat prezenţa variantei în trei probe de apă reziduală provenite din aeronave şi în 132 de alte probe colectate din peste 20 de state, ceea ce sugerează o răspândire mai extinsă decât cea observată direct prin testare clinică.

Varianta a fost raportată şi în Marea Britanie, unde este monitorizată de Agenţia pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA).

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a clasificat BA.3.2 drept „variantă aflată sub monitorizare”.

Originea și evoluția genetică a BA.3.2

BA.3.2 provine din varianta Omicron şi a fost identificată pentru prima dată în Africa de Sud în anul 2024.

Începând cu septembrie 2025, numărul cazurilor a crescut, iar până în prezent a fost raportată în 23 de ţări.

Cercetătorii arată că această variantă este genetic diferită de alte linii JN.1 care au circulat anterior în Statele Unite. BA.3.2 prezintă aproximativ 70–75 de modificări genetice la nivelul proteinei spike, componenta virusului care permite pătrunderea în celulele umane.

Într-un studiu de laborator care a analizat şapte variante, vaccinul ARN mesager (ARNm) adaptat pentru sezonul 2025–2026 (LP.8.1) a demonstrat protecţie împotriva variantelor JN.1 dominante, dar a generat cel mai scăzut nivel de neutralizare a anticorpilor împotriva BA.3.2, ceea ce ar putea influenţa protecţia oferită de vaccin.

În prezent, nu există dovezi că această variantă provoacă forme mai severe de boală comparativ cu variantele anterioare, potrivit UKHSA.

Autorităţile analizează şi impactul asupra performanţei testelor de diagnostic.

Evaluarea riscului și a amenințării pentru populație

Specialiştii britanici consideră că BA.3.2 nu reprezintă, în acest moment, o ameninţare mai mare decât alte variante recente. Specialiştii se aşteaptă la evoluţia continuă a virusului, însă importanţa clinică a unei noi variante este evaluată în funcţie de creşterea numărului de cazuri grave sau de spitalizări.

De asemenea, decizia de a actualiza vaccinurile în funcţie de noile mutaţii poate fi influenţată nu doar de datele ştiinţifice, ci şi de considerente economice ale producătorilor, cum ar fi interesul pentru menţinerea cererii sau rentabilitatea produsului.

În prezent, imunitatea populaţiei şi vaccinarea contribuie la menţinerea sub control a bolii, chiar dacă protecţia nu este completă pentru toate variantele.

Datele disponibile arată că sistemele de supraveghere au identificat rapid această variantă, iar în lipsa unor semnale privind o severitate crescută, BA.3.2 este considerată, pentru moment, o variantă nouă care trebuie monitorizată, fără a indica un risc suplimentar major pentru populaţie.