Ministrul Apărării dezminte un fake news legat de militari americani răniți la Kogălniceanu. Ce au mai inventat răufăcătorii

Știri Actuale
62161633
Shutterstock

Ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a respins vineri informaţiile potrivit cărora 800 de militari americani răniţi ar fi fost aduşi cu avioane de transport la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, calificându-le "alarmiste" şi "complet nefondate".

autor
"În spaţiul online circulă recent o serie de informaţii alarmiste şi complet nefondate care susţin că, în ultimele 48 de ore, la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu ar fi aterizat aeronave de transport având la bord ”800 de militari americani răniţi”, aceştia urmând a fi distribuiţi în unităţi spitaliceşti din România şi Europa. Infirm categoric aceste informaţii! În realitate, activitatea în cadrul Bazei Mihail Kogălniceanu se desfăşoară conform planificărilor curente, fără nicio situaţie de urgenţă medicală sau logistică de natura celei descrise", a scris Miruţă, pe pagina sa de Facebook.


Potrivit ministrului, astfel de dezinformări urmăresc să inducă panică şi să submineze încrederea publică în instituţiile statului şi în parteneriatele strategice.

Creatorii de fake news vor să creeze ”confuzie și neîncredere”

"Este un tipar cunoscut, care apare ori de câte ori există interesul de a crea confuzie şi neîncredere. Vă sugerez să verificaţi informaţiile din surse oficiale înainte de a le distribui. Fiecare distribuire a unei ştiri false amplifică efectele acesteia. România este un partener serios şi predictibil, iar securitatea cetăţenilor săi nu este negociabilă. Adevărul trebuie spus clar şi apărat ferm", a transmis Radu Miruţă. 

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de pe fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Sursa: Agerpres

Etichete: fake news, militari americani, mihail kogalniceanu,

Dată publicare:

Citește și...
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Martie 2026

52:00

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Martie 2026

01:45:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Obezitatea este boală cronică, care poate fi adusă în remisie

11:59

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Petrolul care plătește războiul

42:31

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

