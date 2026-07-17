Pe măsură ce nopțile tropicale și foarte călduroase – când temperatura nu scade sub 20°C – devin tot mai frecvente la nivel mondial, calitatea și durata somnului sunt tot mai afectate, potrivit Euronews.ro.

La nivel global, o persoană a pierdut, în medie, aproape 56 de ore de somn pe an în perioada 2020–2025 din cauza temperaturilor ridicate, echivalentul a aproape șapte nopți de odihnă, potrivit unui studiu realizat de Climate Central.

În aproape toate cele peste 1.300 de orașe analizate, numărul orelor de somn pierdute din cauza temperaturilor ridicate, asociate schimbărilor climatice, s-a cel puțin dublat comparativ cu începutul anilor 1970. Cele mai mari pierderi au fost înregistrate în Orientul Mijlociu și Asia de Sud-Est, unde oamenii au pierdut, în medie, între 55 și 91 de ore de somn pe an.

La începutul anilor ’70, locuitorii unui oraș mediu, cu aproximativ 500.000 de locuitori, pierdeau în jur de 46 de ore de somn anual din cauza căldurii nocturne. În anii 2020, această valoare a crescut la aproximativ 50 de ore, iar în perioada 2020–2025 a ajuns la 56 de ore, schimbările climatice fiind responsabile pentru o parte tot mai mare din această povară.

Unde se pierde cel mai mult somn în Europa

Deși nopțile extrem de călduroase afectează toate regiunile lumii, impactul diferă semnificativ de la o zonă la alta.

În Europa, cele mai mari pierderi de somn au fost înregistrate în sudul continentului. Locuitorii orașului Napoli, din Italia, au pierdut, în medie, 51 de ore de somn pe an din cauza căldurii în ultimii cinci ani.

În Atena, capitala Greciei, pierderea anuală a fost de 45 de ore, în Valencia (Spania) de 42 de ore, iar în Lisabona (Portugalia) și Marsilia (Franța) de câte 40 de ore.

Chiar și în nordul Europei, unde temperaturile sunt mai scăzute, efectele sunt vizibile. Locuitorii din Edinburgh au pierdut, în medie, 21 de ore de somn pe an, iar cei din Stockholm și Helsinki câte 20 de ore. Cel mai redus impact a fost înregistrat la Oslo, cu 18 ore pierdute anual.

Somnul insuficient afectează sănătatea

Somnul are un rol esențial în funcționarea normală a organismului. Noaptea este perioada în care corpul se recuperează, însă atunci când temperaturile rămân ridicate, această recuperare este afectată, iar organismul rămâne sub stres.

Potrivit autorilor studiului, lipsa somnului este asociată cu tulburări de dispoziție, scăderea performanțelor cognitive, reducerea productivității și un risc mai mare pentru sănătatea cardiovasculară și sistemul imunitar.

Deși somnul este influențat de numeroși factori, căldura din timpul nopții devine un risc de mediu tot mai important, pe măsură ce temperaturile globale cresc și tot mai multe persoane locuiesc în orașe, unde fenomenul de „insulă de căldură urbană” amplifică temperaturile nocturne.

Specialiștii avertizează că, deoarece lipsa somnului se acumulează de la o noapte la alta, chiar și reducerile moderate ale duratei odihnei pot avea efecte importante pe parcursul unui sezon călduros.

Un studiu recent a arătat că nopțile mai calde afectează somnul de peste două ori mai mult în cazul persoanelor de peste 65 de ani decât în cazul adulților de vârstă mijlocie și de aproape trei ori mai mult în țările cu venituri mici și medii decât în statele cu venituri ridicate.

Femeile și persoanele care trăiesc deja în regiuni foarte calde sunt, de asemenea, mai afectate, iar cercetătorii avertizează că această diferență este probabil să se accentueze pe măsură ce temperaturile continuă să crească.