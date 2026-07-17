Brenda Fricker a fost recompensată cu premiul Oscar pentru interpretarea rolului mamei artistului cu dizabilități Christy Brown în filmul din 1989 "My Left Foot", care i-a adus și lui Daniel Day-Lewis primul dintre cele trei premii Oscar pentru cel mai bun actor, un record, potrivit Agerpres.

Ea a apărut, de asemenea, într-un alt film irlandez renumit, "The Field", și a continuat să joace roluri secundare în producții americane din anii 1990, printre care "So I Married an Axe Murderer", "A Time to Kill" și "Home Alone 2", unde a interpretat-o pe "Doamna cu porumbeii".

O carieră premiată cu Oscar

Brenda Fricker a fost descrisă de Irish Times drept una dintre cele mai respectate actrițe irlandeze din generația sa.

"A fost o actriță extraordinară, un personaj extraordinar, o personalitate puternică", a declarat Jim Sheridan, regizorul filmului "My Left Foot", într-o populară emisiune a postului RTE.

"Era plină de energie și plină de viață și avea propriile opinii. Nu făcea compromisuri, ca să spunem așa", a adăugat el.

Debutul în actorie, la 19 ani

Născută la Dublin, Fricker a început să joace în anii '60, la vârsta de 19 ani, în filme, pe scenă și, ulterior, în seriale de televiziune populare din Irlanda și Marea Britanie, înainte ca interpretarea sa strălucită în rolul lui Bridget Fagan Brown să-i aducă recunoaștere pe scară largă.