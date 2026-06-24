O echipă de scafandri a observat rechinul umblător, pe care l-au numit Hemiscyllium dudgeonae, în apele întunecate din jurul recifelor din sud-estul Papuei Noua Guinee. Planând pe stânci, era un rechin mic, cu pete maronii, pe care nu l-au recunoscut, scrie Live Science.

„Eram atât de entuziasmată... Nu m-am uitat foarte atent la model și l-am prins repede și l-am dus înapoi la barcă”, a declarat Christine Dudgeon, cercetător senior la Universitatea Sunshine Coast din Australia, pentru Live Science.

Dudgeon i-a înmânat rechinul lui Jess Blakeway, doctorandă și primă autoare a unui nou studiu care descrie rechinul. Blakeway „a observat că rechinul avea un model diferit de cel pe care îl căutam și mi-a strigat: «Chris, e diferit».”

Noul rechin este numit rechinul umblător al lui Dudgeon, după Dudgeon, în semn de recunoaștere a celor 20 de ani de cercetare a genului Hemiscyllium.

Imagini video cu noua specie de rechin și modul în care acesta merge pe reciful de corali pot fi văzute AICI.

Noua descoperire, descrisă pe 15 iunie în Journal of the Ocean Science Foundation, aduce numărul speciilor de rechini umblători cunoscute la 10, fiecare cu propriul model unic al corpului.

A zecea specie cunoscută de rechin umblător

„Această descoperire este interesantă deoarece mulți pești noi, și în special noile specii de rechini și pisici de mare, tind să fie în adâncuri, așa că găsirea a ceva în apă foarte puțin adâncă (mai puțin de 1 metru) este neobișnuită și evidențiază faptul că există potențial o biodiversitate bogată despre care nu știm cu adevărat”, a spus Dudgeon.

Echipa căuta o altă specie de rechin umblător, numită rechinul umblător al lui Michael (Hemiscyllium michaeli), când a întâlnit rechinul neobișnuit.

„Rechinul umblător al lui Michael are amprente de leopard, iar rechinul umblător al lui Dudgeon are mici linii albe și puncte maronii pe tot corpul”, a explicat Dudgeon. „Dar având un singur exemplar, nu eram siguri dacă aceasta era o anomalie sau o diferență reală”.

Cercetătorii au continuat să studieze recifele din apropiere și, în două zile, au localizat încă 11 rechini umblători ai lui Dudgeon în trei locații. Aceștia includeau masculi și femele, atât juvenili, cât și adulți, toți prezentând modelul distinctiv al corpului. Această constantă a convins echipa că probabil se uitau la o specie nedescrisă.

Dudgeon și Blakeway au folosit date genetice pentru a testa această ipoteză în laboratorul lor din Australia. Prin compararea ADN-ului rechinilor nou descoperiți cu mostre genetice de la celelalte nouă specii de rechini umblători, au confirmat că populația reprezenta o specie nouă.

Mersul pe uscat

Rechinii umblători sunt remarcabili pentru biologia lor neobișnuită. Spre deosebire de speciile de rechini mai mari, din oceanul deschis, rechinii umblători își petrec viața în apropierea recifelor de corali. Capacitatea lor de a „merge” pe fundul mării folosindu-și înotătoarele pectorale și pelvine este deosebit de utilă în timpul refluxului, când părți ale recifului devin izolate de apele mai adânci. „Mersul” ajută animalele să rămână active atunci când nivelurile de oxigen scad, astfel încât să poată continua să vâneze prada pe platourile de recif.

Oamenii de știință cred că această abilitate a evoluat ca răspuns la mediul dificil al zonelor tropicale de recif, unde nivelurile de oxigen se pot schimba dramatic odată cu creșterea și scăderea mareelor.

Studiile indică faptul că unii rechini umblători pot supraviețui în medii cu conținut scăzut de oxigen timp de ore întregi, deși sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege cum sunt capabili rechinii să facă acest lucru, a spus Dudgeon.

Până în prezent, rechinul umblător al lui Dudgeon a fost documentat în doar trei locații din Papua Noua Guinee. Dacă cercetările viitoare confirmă că specia are o arie de răspândire foarte restrânsă, H. dudgeonae ar putea fi vulnerabil la degradarea habitatului, schimbările climatice sau pescuitul excesiv.

Multe specii de rechini umblători par să rămână aproape de recifele în care s-au născut, ceea ce le limitează capacitatea de a recoloniza habitatele deteriorate. Speciile cu arii geografice mici sunt adesea mai susceptibile la declinul populației, deoarece perturbările locale pot afecta o parte mai mare din populația locală totală.

Descoperirea arată, de asemenea, cum noi specii de rechini sunt încă descoperite în regiuni care au primit relativ puțină atenție științifică. Dudgeon și echipa sa intenționează să continue studiile în Papua Noua Guinee pentru a studia noua specie în mediul său de origine.

„Cred că mulți oameni nu sunt conștienți de minunata diversitate a rechinilor și a rudelor lor, pisicile de mare, razele și himerele”, a spus Dudgeon. „Foarte puține specii sunt periculoase pentru oameni și reprezintă un grup de animale minunat de larg și eclectic. Continuă să ne surprindă și să ne fascineze”.