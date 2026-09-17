Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.

Corespondent PROTV: „Accidentul s-a petrecut pe una dintre cele mai aglomerate artere de circulație din oraș, pe Calea Florești, iar scenele ridică mai multe semne de întrebare. Tânărul de 21 de ani oprește brusc mașina, coboară și vrea să traverseze celălalt sens al bulevardului. Este lovit aproape instantaneu de o mașină care circulă din sensul opus, condusă de o femeie de 38 de ani. Momentul a fost surprins de camera de bord a unui alt autoturism aflat în trafic, iar imaginile au fost postate ulterior pe rețelele sociale. Deși impactul este puternic, bărbatul reușește să se ridice singur. A fost preluat ulterior de un echipaj medical și transportat la spital pentru îngrijiri. Deocamdată nu se știe de ce a vrut să traverseze strada în acel loc, iar polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate ce s-a întâmplat de fapt. Online, însă, imaginile au stârnit multe reacții, iar unii dintre internauți au precizat că șoferul și-ar fi uitat portofelul pe plafonul mașinii și ar fi căzut pe carosabil în mers. Acesta ar fi încercat să traverseze pentru a-l recupera. Între timp, femeia de 38 de ani a fost testată cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.”