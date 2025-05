Un bărbat care a supraviețuit atacului unui rechin a scăpat și de un cangur care a vrut să-l înece, după o bătaie cu pumni

Un cangur „cu adevărat musculos” a încercat să înece un bărbat în Australia, după ce în prealabil au intrat într-o bătaie cu pumnii, scrie BBC.

Don James s-a trezit luptând pentru viața sa, în timp ce marsupialul îl ținea în apa care se inunda drumul de lângă Port Macquarie, scăpând doar după ce animalul a părut să se sperie de ceva.

Kristy Lees, care a urmărit bătălia în oglinda retrovizoare, a declarat pentru BBC: „Nu vezi în fiecare zi ca un cangur mare, mascul, să te ia cu tine... Nici măcar în Australia, nu te aștepți să vezi”.

Ea bănuiește că marsupialul „foarte tulburat” a rămas prins în zonă în urma inundațiilor record care au lovit New South Wales săptămâna aceasta, lăsând cinci oameni morți în urmă.

Lees a fost alertată pentru prima dată de prezența cangurului în timp ce cobora pentru a verifica nivelul apei în North Shore din Port Macquarie împreună cu soțul ei, vineri dimineață, în jurul orei 09.00.

Doi bărbați - dintre care unul a fost identificat ulterior drept Don James de către rețeaua de știri australiană ABC - i-au avertizat că era în apropiere un cangur „foarte mare”. Și desigur, acolo chiar era un cangur, „la fel de mare ca mașina” lângă care stătea.

Următorul lucru pe care l-a văzut femeia a fost cangurul care s-a repezit spre mașina ei, pe care o încetinise până pentru a nu speria animalul și a început să atace vehiculul.

Dar, în timp ce se îndrepta spre partea ei a mașinii, cangurul păru să zărească o altă țintă: Don James, care încă se îndepărta pe drum. Cangurul a pornit imediat în urmărirea bărbatului.

„Au intrat literalmente într-un meci de box”, a spus Kristy. „Mă uitam în oglinda retrovizoare și vedeam cum ei își aruncă pumni”.

James a alergat înapoi, dar s-a împiedicat și a căzut într-un petic de apă de pe marginea drumului. Următorul lucru pe care l-a văzut femeia era „cangurul care îl țintuia la pământ”.

„Cangurul a încercat să-l înece pe bărbat”, a spus ea. „Mi-am dat seama ce se întâmplă și i-am spus soțului meu, care nu a putut vedea lupta de pe scaunul său, să iasă din mașină și să ajute”.

”Mă simt de parcă toate animalele încearcă să mă omoare pe mine”

Dar apoi cangurul pare să se fi speriat - poate de mașina care se apropia condusă de prietenul lui James - permițându-i acestuia să scape și să fugă spre mașina femeii, care de atunci a încercat să avertizeze cât mai mulți vecini.

„Cangurul încerca să mă înece”, i-a spus el femeii, care a putut spune că a văzut totul. „Îmi amintesc doar că am fost sub apă, am bătut cu picioarele, am țipat și am continuat să mă zbat”, a spus mai târziu James pentru ABC. A fost, spune el, „traumatizant pentru multă vreme de acum încolo”.

Se știe că cangurii par să încerce să-și înece inamicii - deși acestea sunt de obicei animale de dimensiunea câinilor. Ecologul Graeme Coulson, de la Universitatea din Melbourne, a dezvăluit pentru ABC că vecinul său a pierdut doi câini în acest fel.

„Există un instinct foarte puternic – cangurii vor merge la apă dacă sunt amenințați de un prădător”, a spus expertul. Cu toate acestea, a spus el, comportamentul este probabil mai mult de a se proteja decât de a-și îneca inamicul.

Este puțin probabil ca acest lucru să-l facă pe Don James să se simtă mai bine în legătură cu altercația de vineri dimineață - mai ales că i-a spus femeii că în urmă cu doar 12 luni a scăpat de un alt atac, de acea dată din partea unui uriaș rechin Marele Alb. „Simt de parcă toate aceste animale încearcă să mă omoare pe mine”, a spus el.

