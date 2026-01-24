Nico Antic, în vârstă de 12 ani, a fost atacat duminica trecută, în timp ce făcea sărituri de pe stânci alături de mai mulţi prieteni în Vaucluse, o suburbie situată la circa nouă kilometri de principalul cartier comercial al Sydney. Băiatul a fost scos din apă de prietenii săi şi transportat la spital cu răni severe la ambele picioare.

Familia a confirmat decesul copilului

„Cu inima sfâşiată, anunţăm decesul fiului nostru, Nico. Nico era un băiat fericit, prietenos şi sportiv, cu cea mai blândă şi generoasă fire. Era mereu plin de viaţă şi aşa va rămâne în amintirea noastră''. a scris familia într-un comunicat.

Zeci de plaje, inclusiv în Sydney, au fost închise săptămâna aceasta după patru atacuri ale rechinilor înregistrate în două zile, pe fundalul ploilor torenţiale care au tulburat apele şi au creat condiţii propice prezenţei acestor animale.

Atacurile fatale rămân rare în Australia

În septembrie, un surfer a fost omorât de un rechin de mari dimensiuni pe când se afla pe plaja Long Reef din Sydney.

În Australia se produc anual în medie 20 de atacuri ale unor rechini, iar mai puţin de trei dintre ele se soldează cu decesul victimelor, potrivit datelor furnizate de organizaţii ecologiste. Aceste cifre sunt mici în comparaţie cu numărul deceselor prin înec petrecute pe plajele de pe teritoriul Australiei.

