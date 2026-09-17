Sunt printre cei mai vulnerabili participanți la trafic, iar mii de oameni sunt răniți anual în accidente în care sunt implicați. Pentru a încerca să prevină astfel de accidente, joi, în România și în mai multe țări europene, este marcată „Ziua fără decese pe șosele”. Poliția Română a făcut filtre și controale intense în trafic.

Este ziua în care polițiștii rutieri din toată țara au ieșit pe străzile din cele mai aglomerate orașe, în încercarea de a preveni orice tragedie. Anul acesta, în București, echipajele au monitorizat în special Șoseaua Berceni, o zonă unde au loc frecvent accidente rutiere.

Cum ar fi cel din octombrie anul trecut, când o femeie de 35 de ani a fost ucisă pe o trecere de pietoni din București, în timp ce își plimba fetița de doi ani în cărucior.

Polițist rutier: „Avem o trecere de pietoni destul de periculoasă. Anul trecut a fost un accident mortal aici, o doamnă.”

Pieton: „Da, o mamă împreună cu copilul.”

Trecător: „Nu opresc aici, ce-i drept, și toată lumea știe trecerea asta. E o trecere mare și totuși nu opresc.”

Corespondent PROTV: „Acolo unde există mai multe benzi pe sens, trecerile de pietoni nesemaforizate care au mai multe benzi pe sens sunt și cele mai periculoase. Asta pentru că, atunci când un pieton traversează, chiar dacă una dintre mașini oprește, ajungând pe mijlocul trecerii poate să nu fie văzut de șoferul de pe o altă bandă. Iar dacă acesta circulă cu viteză sau există chiar și acea clipă de neatenție, nu mai are timp să evite impactul.”

Potrivit statisticilor la nivel european, unul din cinci oameni care își pierd viața în accidentele rutiere este pieton.

Mulți recunosc că nu respectă întotdeauna regulile.

Reporter: Sunt căștile un accesoriu atunci când ești pe stradă?

Pieton: „Da, de obicei da.”

Șoferii au fost și ei opriți în trafic pentru a li se reaminti că viteza redusă poate salva viața unui om.

Șofer: „Trebuie să dăm prioritate, mergi încet și atent, vigilența contează... Mulți trecând pe trecere vorbesc la telefon, unii cu alții, aleargă.”

Șofer: „M-am trezit că a făcut pasul pe primul marcaj. Vă dați seama ce transmisie aveam pe spate.”

Andra Arșintescu - purtător de cuvânt Brigada Rutieră: „Noi le recomandăm pietonilor să se asigure de fiecare dată, mai ales la acele autovehicule de mare tonaj, întrucât pot intra în unghiul lor mort.”

De la începutul anului, în București s-au înregistrat 24 de morți și 197 de răniți grav în peste 200 de accidente care au vizat pietonii.