Statul Pernambuco, unde se află Olinda, reprezintă o atracţie pentru turişti datorită plajelor sale idilice, însă autorităţile au avertizat asupra riscurilor la care se expun cei care înoată în multe dintre aceste zone din cauza prezenţei rechinilor.

Băiatul decedat a fost atacat de un rechin joi după-amiaza, într-o zonă cunoscută sub numele de plaja Chifre, a declarat într-un comunicat Comitetul de Stat pentru Monitorizarea Incidentelor cu Rechini (CEMIT).

Victima a fost transportată la un centru medical, însă nu a supravieţuit rănilor, se precizează în comunicat.

CEMIT a mai înregistrat un caz de persoană rănită într-un alt atac al unui rechin, la începutul acestui an.

Pentru plaja Chifre au fost emise patru avertizări cu privire la riscul producerii atacurilor rechinilor din zonă, a indicat comitetul.

Excluzând incidentul de joi, statul Pernambuco a înregistrat 81 de atacuri ale rechinilor după anul 1992, dintre care 26 au fost fatale, potrivit aceleiaşi surse.

Pernambuco are o linie de coastă de 187 de kilometri, însă atacurile rechinilor sunt concentrate de-a lungul unei porţiuni de 33 de kilometri, între oraşele Recife şi Olinda, monitorizată de CEMIT începând din 2004.

Guvernul statului a anunţat că va fi reluată supravegherea rechinilor cu ajutorul microcipurilor, suspendată în urmă cu 11 ani.

