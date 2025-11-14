Racheta New Glenn a lui Jeff Bezos a decolat spre Marte transportând două sonde

NASA a trimis joi seară o rachetă spre Marte. Este prima astfel de misiune științifică a organizației din ultimii cinci ani.

Racheta și-a luat zborul spre Planeta Roșie de la baza Cape Canaveral, din Florida, iar decolarea a reușit abia la a treia încercare. Zilele trecute, lansarea a fost anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unei furtuni solare.

Racheta, una dintre cele mai mari și mai puternice construite vreodată de compania Blue Origin, deținută de Jeff Bezos, transportă două sonde pe orbită.

Acestea vor studia, mai întâi, vremea spațială, timp de un an. În plus, misiunea, realizată în colaborare cu NASA, urmărește să studieze câmpul magnetic al planetei Marte.

Operațiunea a fost o premieră pentru compania lui Bezos. Și tot în premieră, propulsorul rachetei a fost recuperat în mod controlat, după ce a aterizat pe o barjă în ocean. De obicei, această componentă se pierde în ape. Însă acum, pe lângă faptul că a fost evitată poluarea, propulsorul poate fi reciclat.

