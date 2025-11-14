Racheta New Glenn a lui Jeff Bezos a decolat spre Marte transportând două sonde

Stiri Stiinta
14-11-2025 | 08:09
NASA a trimis joi seară o rachetă spre Marte. Este prima astfel de misiune științifică a organizației din ultimii cinci ani.

autor
Știrile PRO TV

Racheta și-a luat zborul spre Planeta Roșie de la baza Cape Canaveral, din Florida, iar decolarea a reușit abia la a treia încercare. Zilele trecute, lansarea a fost anulată din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a unei furtuni solare.

Racheta, una dintre cele mai mari și mai puternice construite vreodată de compania Blue Origin, deținută de Jeff Bezos, transportă două sonde pe orbită.

Acestea vor studia, mai întâi, vremea spațială, timp de un an. În plus, misiunea, realizată în colaborare cu NASA, urmărește să studieze câmpul magnetic al planetei Marte.

Operațiunea a fost o premieră pentru compania lui Bezos. Și tot în premieră, propulsorul rachetei a fost recuperat în mod controlat, după ce a aterizat pe o barjă în ocean. De obicei, această componentă se pierde în ape. Însă acum, pe lângă faptul că a fost evitată poluarea, propulsorul poate fi reciclat.

Sursa: Pro TV

Etichete: nasa, Marte, jeff bezos, Rachetă,

Dată publicare: 14-11-2025 08:03

Rocă marțiană conține „cel mai clar semn” de viață antică pe Marte, spune NASA
Stiri externe
Rocă marțiană conține „cel mai clar semn” de viață antică pe Marte, spune NASA

Oamenii de știință cred că petele asemănătoare unui leopard descoperite pe o rocă eșantionată anul trecut de roverul Perseverance pe Marte ar putea fi potențial urme lăsate de viață antică, a anunțat NASA miercuri, scrie CNN

O substanță misterioasă de pe Marte ar putea fi un mineral încă necunoscut. Descoperirea oferă noi indicii despre planetă
Stiri externe
O substanță misterioasă de pe Marte ar putea fi un mineral încă necunoscut. Descoperirea oferă noi indicii despre planetă

Oamenii de știință au identificat straturi neobișnuite de sulfați de fier pe Marte, posibil un mineral nou. Studiul oferă indicii despre procesele chimice și termice care modelează suprafața planetei și formarea planetelor telurice.

Italia
Stiri Stiinta
Italia "va coloniza planeta Marte”. Parteneriat neașteptat încheiat cu Elon Musk

Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat joi managerii celor două părţi semnatare.

