Rocă marțiană conține „cel mai clar semn” de viață antică pe Marte, spune NASA

10-09-2025 | 20:15
rover
Oamenii de știință cred că petele asemănătoare unui leopard descoperite pe o rocă eșantionată anul trecut de roverul Perseverance pe Marte ar putea fi potențial urme lăsate de viață antică, a anunțat NASA miercuri, scrie CNN

Vlad Dobrea

Echipa a publicat și un studiu evaluat de experți în revista Nature despre noua analiză, precizând însă că este nevoie de cercetări suplimentare.

„După un an de revizuiri, au revenit și au spus: ascultați, nu putem găsi o altă explicație”, a declarat administratorul interimar al NASA, Sean Duffy.

„Așadar, acesta ar putea fi cel mai clar semn de viață pe care l-am descoperit vreodată pe Marte, ceea ce este incredibil de incitant.”

Eșantionul, numit Sapphire Canyon, a fost colectat de Perseverance din formațiuni stâncoase aflate la marginea văii râului Neretva Vallis, o regiune modelată de apele care se vărsau în craterul Jezero acum mai bine de 3 miliarde de ani.

Roverul a aterizat în crater în februarie 2021 pentru a explora situl lacustru antic, căutând roci create sau modificate de apă în trecutul marțian.

Perseverance a extras eșantionul Sapphire Canyon dintr-o rocă în formă de vârf de săgeată, numită Cheyava Falls, în iulie 2024.

Deși proba se află în siguranță într-un tub la milioane de kilometri distanță, pe Marte, oamenii de știință au rămas fascinați de potențialul acesteia de a dezvălui dacă viața microscopică a existat vreodată pe planetă.

„Descoperirea unui potențial biosignature – adică o trăsătură sau semnătură care ar putea fi compatibilă cu procese biologice, dar care necesită muncă și studii suplimentare pentru a confirma o origine biologică – este ceva ce împărtășim astăzi, după ani de muncă asiduă, dedicare și colaborare între peste 1.000 de oameni de știință și ingineri de la Jet Propulsion Laboratory al NASA și de la instituții partenere din țară și din lume”, a declarat Katie Stack Morgan, om de știință al proiectului Perseverance la JPL, în cadrul unei conferințe de presă.

La scurt timp după descoperirea rocii, membrii echipei științifice Perseverance au spus că aceasta era exact tipul de rocă pe care sperau să îl găsească. NASA a prezentat pentru prima dată descoperirea Cheyava Falls la sfârșitul lunii iulie 2024.

Noul anunț de miercuri este rezultatul unui proces de cercetare îndelungat, evaluat de experți, și al colectării unor noi date, a spus autorul principal al studiului, Joel Hurowitz, om de știință planetar la Stony Brook University din New York.

Evaluarea de către experți și publicarea rezultatelor sunt pași cruciali în procesul științific, care permit NASA să pună la dispoziția comunității științifice internaționale datele misiunii și interpretarea acestora pentru studii suplimentare, a adăugat Lindsay Hays, om de știință principal pentru explorarea lui Marte în cadrul Diviziei de Științe Planetare a NASA.

„Sperăm ca, în cele din urmă, aceste etape să fie urmate de aducerea probelor pe Pământ, unde ar putea fi studiate în laboratoare terestre”, a spus Hays.

Sursa: CNN

Etichete: Marte, viata, roca,

Dată publicare: 10-09-2025 20:15

