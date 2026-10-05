Premiul Nobel pentru medicină în 2026, câștigat de trei cercetători pentru metoda lor, care „dezvăluie misterele creierului”

Potrivit Associated Press, Karl Deisseroth, în vârstă de 54 de ani, Peter Hegemann, în vârstă de 71 de ani, și Georg Nagel, în vârstă de 73 de ani, au desfășurat cercetări în domeniul canalelor ionice activate de lumină și al optogeneticii.

Aceștia activează în cadrul unor universități din Germania și din Statele Unite.

Comitetul Nobel a lăudat munca lor, menționând pe X că metoda „este utilizată în prezent în laboratoare din întreaga lume pentru a dezvălui misterele creierului”.

Adunarea Nobel a precizat că Deisseroth activează la Universitatea Stanford din California, în timp ce Hegemann se află la Universitatea Humboldt din Berlin și Nagel la Universitatea din Würzburg, în Germania.

Thomas Perlmann, secretarul comitetului pentru medicină, a declarat că a reușit să ia legătura telefonic cu toți cei trei laureați luni.

Premiul a fost anunțat la Institutul Karolinska din Stockholm, marcând începutul săptămânii Premiilor Nobel.