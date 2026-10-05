Premiul Nobel pentru medicină în 2026, câștigat de trei cercetători pentru metoda lor, care „dezvăluie misterele creierului”

Stiri Stiinta
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Nobel medicina
X.com

Premiul Nobel pentru medicină din 2026 a fost acordat, luni, celor trei cercetători care studiază mecanismele prin care creierul activează sau dezactivează activitatea celulelor nervoase individuale.

autor
Cristian Matei

Potrivit Associated Press, Karl Deisseroth, în vârstă de 54 de ani, Peter Hegemann, în vârstă de 71 de ani, și Georg Nagel, în vârstă de 73 de ani, au desfășurat cercetări în domeniul canalelor ionice activate de lumină și al optogeneticii.

Aceștia activează în cadrul unor universități din Germania și din Statele Unite.

Comitetul Nobel a lăudat munca lor, menționând pe X că metoda „este utilizată în prezent în laboratoare din întreaga lume pentru a dezvălui misterele creierului”.

Adunarea Nobel a precizat că Deisseroth activează la Universitatea Stanford din California, în timp ce Hegemann se află la Universitatea Humboldt din Berlin și Nagel la Universitatea din Würzburg, în Germania.

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Thomas Perlmann, secretarul comitetului pentru medicină, a declarat că a reușit să ia legătura telefonic cu toți cei trei laureați luni.

Premiul a fost anunțat la Institutul Karolinska din Stockholm, marcând începutul săptămânii Premiilor Nobel.

Premiul în bani din acest an este de 12 milioane de coroane suedeze (aproximativ 1,2 milioane de dolari).

Anul trecut, premiul a fost acordat celor trei cercetători care studiază sistemul imunitar.

Premiul pentru medicină de luni va fi urmat de premiul pentru fizică marți, de cel pentru chimie miercuri și de cel pentru literatură joi.

După decernarea premiului pentru pace de vineri, Premiul Memorial Nobel pentru Științe Economice va fi anunțat pe 12 octombrie.

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Sursa: Associated Press

Etichete: Nobel, premiul nobel pentru medicina,

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