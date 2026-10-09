„Premiul Nobel pentru Pace din 2026 îi revine unei persoane care, cu un curaj şi o integritate excepţionale, a deschis calea către o ordine juridică globală mai cuprinzătoare. Laureata din acest an a jucat un rol esenţial în asigurarea urmăririi penale a crimelor de război, a crimelor împotriva umanităţii şi a genocidului”, a declarat Jørgen Watne Frydnes, preşedintele Comitetului Nobel norvegian.

„Născută într-o familie de origine tamilă indiană în perioada apartheidului din Durban, Africa de Sud, Pillay a devenit avocată şi pionieră în domeniul juridic, confruntându-se cu o profundă discriminare structurală, segregare şi excluziune. Un fir comun se întinde de la activitatea sa timpurie de apărare a lui Nelson Mandela şi a altor persoane care s-au opus apartheidului până la activitatea sa în calitate de judecătoare în unele dintre cele mai importante cauze judiciare internaţionale ale epocii noastre”, arată comunicatul care justifică alegerea lui Navanethem „Navi” Pillay.

Laureata din acest an a extins în mod semnificativ sfera de aplicare şi impactul dreptului internaţional. A fost judecătoare la Curtea Supremă din Africa de Sud, la Tribunalul Penal Internaţional pentru Rwanda şi la Curtea Penală Internaţională. A fost Înaltul Comisar al Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului şi, până de curând, a prezidat Comisia Internaţională Independentă de Anchetă a ONU privind Teritoriile Palestiniene Ocupate. În prezent, Navi Pillay este judecătoare la Curtea Internaţională de Justiţie în cazul în care Myanmar este acuzat de genocid.

Comitetul Nobel nu a reuşit să ia legătura cu Pillay pentru a o anunţa că ea este laureata din acest an.

„Dacă vedeţi că vă sună un număr norvegian, vă rog să răspundeţi. Mi-ar plăcea foarte mult să vorbesc cu dumneavoastră cât mai curând”, i-a transmis, după ce a făcut public numele câştigătoarei, Jørgen Watne Frydnes, preşedintele Comitetului Nobel din Norvegia.

Anul acesta au fost 287 de candidaţi în cursa pentru Nobelul pentru Pace, dar candidaturile nominale sunt păstrate secrete timp de 50 de ani.

Maria Corina Machado a cîștigat Premiul Nobel de Pace anul trecut

Anul trecut, Premiul Nobel pentru Pace i-a fost acordat opozantei venezuelene Maria Corina Machado, care i-a oferit apoi medalia din aur preşedintelui american Donald Trump, după ce acesta l-a îndepărtat de la putere pe dictatorul din Venezuela, Nicolas Maduro. Deşi administraţia americană a susţinut-o pe Maria Corina Machado, Trump a fost nemulţumit că nu a primit el însuşi premiul Nobel pentru Pace.

Candidatura sa la Nobel a fost propusă şi anul acesta, fiind susţinută de Israel, Pakistan şi Cambodgia, dar preşedintele american era cotat cu şanse mici de a câştiga.

Alegerea avocatei sud-africane Navanethem „Navi” Pillay, cu CV-ul pe care îl are, poate fi considerată o sfidare la adresa lui Donald Trump, care vrea desfiinţarea Curţii Penale Internaţionale şi care a blamat Africa de Sud pentru că i-ar prigoni pe albi.

Premiul Nobel pentru Pace, în valoare de 12 milioane de coroane suedeze, adică aproximativ 1,2 milioane de dolari, urmează să fie decernat la Oslo pe 10 decembrie, data când a murit industriaşul suedez Alfred Nobel, cel care a instituit aceste premii în testamentul său din 1895.