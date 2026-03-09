În timp ce vârsta cronologică se bazează pe cât timp a trăit o persoană, vârsta biologică reflectă starea reală a corpului. Estimările acesteia se fac adesea pe baza modificărilor tipare ale metilării ADN-ului – modificări care se acumulează odată cu vârsta și afectează modul în care funcționează genele, scrie The Guardian.

Sănătate mai bună pe termen lung

O teorie este că, prin încetinirea ritmului de îmbătrânire biologică, ar fi posibilă prevenirea sau reducerea bolilor asociate vârstei, oferind oamenilor mai mulți ani de sănătate bună.

Un studiu realizat de cercetători din SUA, finanțat parțial de producătorul de dulciuri Mars, sugerează că un multivitamin zilnic ar putea ajuta la încetinirea unor markeri ai îmbătrânirii biologice – deși implicațiile asupra sănătății rămân neclare. „Este esențial să determinăm relevanța clinică a rezultatelor noastre”, au scris autorii.

Dr. Howard Sesso, epidemiolog la Mass General Brigham Department of Medicine și autor principal al studiului, a precizat că aceste descoperiri nu înseamnă că toți adulții mai în vârstă trebuie să ia multivitamine.

„Nu există riscuri cunoscute asociate administrării unui multivitamin în cele două mari studii clinice. În același timp, nu știm cu certitudine cine beneficiază și în ce mod”, a spus el.

În timp ce un studiu amplu publicat anul trecut a arătat că multivitaminele zilnice nu prelungesc durata vieții și ar putea chiar să crească riscul de deces prematur, Sesso și colegii săi au menționat că cercetările anterioare sugeraseră că administrarea zilnică de multivitamine era asociată cu îmbunătățirea cognitivă și cu reducerea riscului de cancer pulmonar și cataractă.

Publicat în revista Nature Medicine, studiul a urmărit 958 de participanți sănătoși, cu o vârstă medie de aproximativ 70 de ani, împărțiți în patru grupuri: multivitamin + extract de cacao zilnic; placebo multivitamin + extract de cacao zilnic; multivitamin zilnic + placebo extract de cacao; două placebo-uri zilnic. Cercetătorii au recoltat probe de sânge la începutul studiului și după unul și doi ani, analizând cinci măsuri diferite ale metilării ADN-ului, numite „ceasuri epigenetice”.

Ce arată rezultatele

După ajustarea pentru vârsta, sexul și valorile inițiale ale participanților, cercetătorii au descoperit că, comparativ cu grupul placebo, cei care au luat un multivitamin zilnic au prezentat o încetinire a îmbătrânirii biologice pentru două dintre cele cinci ceasuri epigenetice – în special cele utilizate pentru estimarea riscului de mortalitate.

Per ansamblu, echivalează cu aproximativ patru luni mai puțin de îmbătrânire biologică pe parcursul a doi ani.

Efectele păreau mai pronunțate la persoanele care prezentau o viteză mai mare a îmbătrânirii biologice la începutul studiului, posibil pentru că acestea aveau deficite nutriționale mai mari inițial. „Starea nutrițională poate explica parțial rezultatele, dar aceste ceasuri epigenetice ar putea reflecta și alți factori de risc legați de vârstă”, a explicat Sesso.

Cercetătorii au adăugat că extractul de cacao nu a încetinit îmbătrânirea biologică pentru niciuna dintre cele cinci ceasuri și nu a interacționat cu multivitaminul. De asemenea, este nevoie de studii suplimentare pentru a determina dacă efectele modeste observate pentru multivitamine se traduc în beneficii clinice semnificative.

Experți de la Columbia University Mailman School of Public Health din New York, citați într-un articol însoțitor, au fost de acord și au subliniat că efectele observate sunt foarte mici.

Dr. Marco Di Antonio, expert în îmbătrânirea biologică la Imperial College London, care nu a participat la studiu, a afirmat că legătura dintre ceasurile epigenetice și aspectele practice ale îmbătrânirii rămâne neclară.

„Nu cred că oamenii ar trebui să înceapă automat să ia multivitamine zilnic, însă aceste rezultate demonstrează că o dietă și un stil de viață sănătos au un efect asupra vârstei biologice, deoarece modificările directe în dietă pot influența ceasurile epigenetice”, a spus el.

„Luarea zilnică a multivitaminelor este inutilă dacă nu este însoțită de un stil de viață sănătos, pentru că obiceiurile nesănătoase au un impact negativ asupra îmbătrânirii, iar multivitaminele nu pot compensa acest lucru.”

Dr. Pilar Guallar Castillón, profesor asociat la Universidad Autónoma de Madrid, a adăugat că studiul clinic asociat cercetării nu a arătat niciun efect al consumului de multivitamine asupra principalelor cauze de mortalitate și morbiditate.

„Recomandarea mea personală este să încetați administrarea de multivitamine, fie sub formă de pastile, fie de gummy. Mâncați o dietă sănătoasă și variată, bogată în fructe și legume [principala sursă naturală de vitamine și minerale], și nu vă risipiți banii pe suplimente nutritive. Există interese comerciale enorme în consumul acestora și lipsă de dovezi clinice.”