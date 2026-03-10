Iranul ripostează în războiul lansat la 28 februarie de către Statele Unite şi Israel, ţintind interese americane în regiune, dar şi infrastructuri civile - energetice şi portuare.

Instalaţia de la Ruwais - operată de compania maţională Adnoc- a fost nevoită să-şi întrerupă activitatea ca măsură de ”precauţie”, a declarat AFP o sursă apropiată dosarului.

Autorităţile au anunţat anterior un incendiu în zona industrială, fără să precizeze exact unde anume.

”În timp ce eram pe punctul să plecăm, am văzut flăcîri ridicându-se din complex şi am auzit zgomote puternice semănând cu exploziile”, a declarat sub protecţia anonimatului un şofer, vebit să ia personalul evacuat din rafinărie.

În a 11-a zi de Război în Orientul Mijlociu, patronul gigantului saudit al hidrocarburilor Aramco, Amin Nasser, şi-a exprimat îngrijorarea, cu ocazia publicării marţi, a rezultatelor anuale ale grupului.

El a insistat asupra unei reluări a traficului maritim în Strâmtoarea stragică Ormuz - controlată de facto de către puterea iraniană - tranzitată de o cincime din producţia mondială de petrol şi gaze naturale lichefiate (GNL).

”Cu cât de va prelungi perturbarea, cu atât mai catastrofale vor fi consecinţele pe pieţele petroliere mondiale”, a avertizat Amin Nasser.

Preţurile petrolului brut au fluctuat din cauza perturbărilor aproviziionării - crescând cu 30%, la 120 de dolari barilul, după care au scăzut.

”Este absolut crucial ca transportul maritim să se reia în Strâmtoarea” Ormuz, a subliniat reprezentantul Aramco, care a catalogat războiul actual drept ”cea mai mare criză cu care s-a confruntat industria petrolieră şi gaziferă în regiunea” Orientului Mijlociu.

DIN QATAR ŞI PÂNĂ BENIN, TOT GOLFUL PERSIC AFECTAT

Qatarul a avertizat, la rândul său, cu ”repercusiuni” mondiale, estimând că aceste atacuri iraniene constituie ”un precedent periculos”, potrivit unui purtător de cuvânt al Ministerului de Externe, Majed al-Ansari.

”Sectorul energetic al Golfului (Persic) este afectat pe mai multe fronturi: instalaţiile energetice sunt luate drept ţintă, capacităţile de export prin Strâmtoarea (Ormuz) sunt împiedicate, iar capacităţile de stocare sunt saturate”, a rezumat la AFP Robert Mogielnicki de la Insitutul Statelor Arabe de la Golf, cu sediul la Washington.

Compania naţională gaziferă din Qatar, QatarEnergy - unul dintre ceimai mari producători de GNL din lume - a anunţat săptămâna trecută că-şi suspendă producţia, în timp ce compania petrolieră din Kuwait şi-a redus operaţiunile.

Luni, un atac iranian a provocat un incendiu în complexul petrolier din oraşul Al-Maameer, în Bahrain.

Compania naţională Babco a invocat clauza ”forţei majore”, care o protejează de penalităţi şi eventuale încălcări contractuale faţă de clienţi.

În Arabia Saudită, atacuri au vizat complexul saudit Ras Tanoura, gestionat de Aramco, antrenând oprirea unei părţi a operaţiunilor.

În acest complex uriaş se află una dintre cele mai mari rafinării din Orientul Mijlociu şi constituie o piatră de temelie a sectorului energetic al regatului.

Câmpuri petroliere saudite au fost de asemenea luate drept ţintă.

Chiar înaintea lansării războiului, Armaco - primul exportator de petrol brut din lume - a raportat rezultate negative.

Profitul Aramco a scăzut cu 12% în 2025, la 93 de miliarde de dolari (aproape 80 de miliarde de euro), afectat de taxele vamale impuse de către Donald Trump şi erodarea cursurilor.

Patronul Armaco Amin Nasser s-a felicitat însă, atunci, de ”un nou an de cerere petrolieră-record în 2025”.

De-a lungul întregului an 2025, alianţa petrolieră OPEP+ - în care Arabia Saudită este un membru-cheie - a supervizat o creştere a producţiei, care inundat pieţele de petrol şi a scăzut preţurile.