Primii chemați la datorie au fost tinerii care au împlinit 18 ani ]n 2025. Ministerul croat al apărării poate convoca, în caz de necesitate, și bărbați cu vârste între 19 și 30 de ani.

O îmbrățișare și un sărut de la mama și... Bruno a plecat la armată.

Bruno Petric, recrut: ”M-am oferit voluntar și cred că a fost unul dintre cele mai bune lucruri pe care le-am făcut.”

Reporter: Cum te simți?

Bruno Petric, recrut: ”Extraordinar. Vedem cum o să meargă...”

Dusanka Petric, mama recrutului: ”E greu, sunt emoționată, dar și foarte mândră. E ceea ce el își dorește, așa că are tot sprijinul nostru.”

În jur de 800 de tineri - băieți și fete - și-au început serviciul militar la trei baze din Croația.

Reporter: Cum sunt camerele?

Erik Misevic, recrut: ”Drăguțe. Nu mă așteptam să fie atât de mari.”

Reporter: Care e patul tău?

Erik Misevic, recrut: ”Cel de sus”.

Reporter: Acum ce urmează?

Erik Misevic, recrut: ”Să mergem la tuns?”

Primul gând? Când pot să-și sune familia și prietenii.

Erik Misevic, recrut: ”Nu știm cât de des avem voie să folosim telefonul. Când ne vor lăsa să-l folosim, o să-mi fac o poză și o să o trimit tuturor. ”

Ministrul croat al apărării e mulțumit de interesul tinerilor pentru armată. În prima lor zi, le-a dat câteva sfaturi.

Ivan Anusic, ministrul croat al apărării: ”Ar trebui să‑și asculte superiorii, comandanții, instructorii, și totul va fi în regulă.”

Reporter: Cum ți se pare echipamentul?Antonio Rocic, recrut: ”Este grozav. ”

Înainte de întroducerea serviciului militar obligatoriu, ministerul apărării de la Zagreb a realizat mai multe sondaje de opinie.

Ivan Jusic, director pentru resurse umane la ministerul croat al apărării: ”I-am întrebat pe tinerii de 18 ani ce părere au despre acest lucru, iar aproape 80 la sută dintre ei s-au declarat de acord cu introducerea obligativității serviciului militar.”

Darko Zeugelj, tatăl unui recrut: ”Mă bucur că fiul nostru are simțul patriotismului.”

Reporter: Te îngrijorează ceva?

Darko Zeugelj, tatăl unui recrut: ”Acum, sincer, nimic. Eu și soția mea am uitat să-i dăm un singur lucru - crema de pantofi, pentru că am auzit că au nevoie de ea.”

Antrenamentele vor dura două luni, perioadă considerată vechime în muncă. Titularii vor primi 1100 de euro pe lună.