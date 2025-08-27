O pastilă revoluționară pentru slăbit ar urma să fie aprobată la nivel global. Cu o doză se pierd mai mult de 10 kilograme

Stiri Sanatate
27-08-2025 | 07:50
pastile
Shutterstock

Compania farmaceutică americană Eli Lilly a anunțat că orforglipron, noua sa pastilă pentru obezitate și diabet de tip 2, a atins obiectivele principale într-un studiu clinic avansat, pregătind cererea pentru aprobarea sa globală.

autor
Sabrina Saghin

Pastila ar putea deveni o alternativă fără injecţii pe piaţa extrem de profitabilă a medicamentelor GLP-1, dominată în prezent de tratamente injectabile costisitoare.

În cadrul studiului ATTAIN-2, cea mai mare doză a medicamentului a determinat o pierdere medie în greutate de 10,5% (aprox. 10,4 kg) în 72 de săptămâni la pacienţii cu obezitate şi diabet de tip 2, faţă de doar 2,2% în grupul placebo. În plus, pacienţii au înregistrat îmbunătăţiri semnificative ale nivelurilor de zahăr din sânge, iar majoritatea nu s-au mai încadrat la criteriile pentru diabet de tip 2 la finalul studiului.

Rezultate promițătoare, dar și efecte secundare

Deşi injecţiile GLP-1, precum Zepbound de la Lilly sau Wegovy de la Novo Nordisk, au demonstrat rezultate superioare în pierderea în greutate, experţii consideră că un tratament oral eficient ar putea extinde accesul pacienţilor la aceste terapii şi ar putea reduce costurile. Eli Lilly estimează că va lansa pastila pe piaţa globală „în aproximativ un an”.

Efectele secundare raportate au fost în principal de natură gastrointestinală (greaţă, vărsături, diaree), iar aproximativ 20% dintre pacienţi au întrerupt tratamentul, o rată similară cu grupul placebo.

Citește și
pastile
A luat pastile de slăbit și a rămas fără dinți. Calvarul unei femei care a vomitat din cauza medicamentelor

Orforglipron, spre deosebire de alte medicamente similare, nu este un tratament pe bază de peptide, ceea ce îi permite o absorbţie mai uşoară şi elimină restricţiile alimentare asociate unor pastile concurente.

Analiştii văd în această lansare o schimbare majoră pe piaţa globală a tratamentelor pentru obezitate şi diabet, având în vedere că peste 100 de milioane de adulţi din SUA suferă de obezitate, iar cererea pentru alternative eficiente şi accesibile este în continuă creştere.

Sursa: News.ro

Etichete: diabet, pastile, slabit,

Dată publicare: 27-08-2025 07:50

Articol recomandat de sport.ro
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
VIDEO EXCLUSIV | Ce a spus Anamaria Prodan după ce a revăzut faza cu pumnul dat lui Dan Alexa: „Mă omora”
Citește și...
Oprah Winfrey a slăbit aproape 50 de kilograme. Vedeta a recunoscut că a luat pastile pentru pierderea în greutate. FOTO
Stiri Mondene
Oprah Winfrey a slăbit aproape 50 de kilograme. Vedeta a recunoscut că a luat pastile pentru pierderea în greutate. FOTO

Oprah Winfrey a fost surprinsă de paparazzi în timp ce ieșea de la o sală de sport din Santa Barbara, miercuri. Vedeta în vârstă de 71 de ani a slăbit aproape 50 de kilograme, potrivit Daily Mail.

 

A luat pastile de slăbit și a rămas fără dinți. Calvarul unei femei care a vomitat din cauza medicamentelor
Stiri externe
A luat pastile de slăbit și a rămas fără dinți. Calvarul unei femei care a vomitat din cauza medicamentelor

O firmă de avocatură specializată în cazuri de vătămări corporale a intentat un proces împotriva companiilor Novo Nordisk şi Eli Lilly and Co, producătorii medicamentelor Ozempic şi Mounjaro.

 

Ce s-a întâmplat cu adolescentul care a slăbit 54 kg cu pastile de pe net. A fost la un pas de moarte ca să scape de ironii
Stiri actuale
Ce s-a întâmplat cu adolescentul care a slăbit 54 kg cu pastile de pe net. A fost la un pas de moarte ca să scape de ironii

Adolescentul care a slăbit 54 de kilograme pentru că râdeau colegii de el, ajungând în stare critică la spital, este tot internat în unitatea medicală din Iași.

Recomandări
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori
Stiri actuale
De ce au explodat facturile la curent. După ce statul și-a luat partea, ANPC și Consiliul Concurenței se uită la furnizori

După ce facturile la electricitate au venit duble sau chiar triple pentru unii români, Asociația Furnizorilor de Energie vine cu lămuriri. Canicula, sistarea subvenționării prețurilor și creșterea TVA au mărit facturile.

A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate
Stiri Justitie
A început protestul magistraților față de reforma pensiilor speciale. Și-au suspendat activitatea, dosarele sunt blocate

Judecătorii instanţelor din ţară au decis să suspende, începând de miercuri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea de urgenţă a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistraţilor.

Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT
Stiri actuale
Romsilva are un nou șef. Averea interimarului Jean Vișan: 7 imobile și 11 conturi bancare | DOCUMENT

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales de Consiliul de Administraţie pentru acest post, conform unui comunicat al Ministerului Mediului.  

Top citite
1 coalitie, psd, pnl, usr, lideri
Inquam Photos / Octav Ganea
Stiri Politice
Prima ședință a coaliției cu PSD la masă, după aproape o lună. "Nu mai e o hăhăială, ca pe vremea lui Ciolacu"
2 Bătaie
Pro Tv
Stiri actuale
Cinci bărbați arestați, unul sub control judiciar și altul cercetat în libertate după bătaia cu răngi și bâte din Tecuci
3 pensionari
Inquam Photos / Mălina Norocea
Stiri Economice
Topul pensiilor din România. Cea mai mare a scăzut cu 9.500 lei după introducerea CASS
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 August 2025

48:27

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 August 2025

01:31:56

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 August 2025

01:48:20

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59