Rezultatele studiului au fost publicate în British Journal of Nutrition, potrivit TCH.

Cercetătorii au analizat efectele fructelor și legumelor asupra stării de spirit

La studiu au participat 42 de adulți care consumau, în mod obișnuit, cel mult două porții de fructe și legume pe zi. O parte dintre participanți și-au crescut consumul de alimente de origine vegetală la nivelul recomandat de „cinci porții pe zi”, pe o perioadă de patru săptămâni.

Jumătate dintre aceștia au consumat, de asemenea, zilnic un pahar de suc de fructe 100% natural sau un smoothie.

Oamenii de știință au evaluat starea psihologică a participanților folosind teste speciale pentru măsurarea nivelurilor de anxietate și depresie.

Participanții care au consumat suc au obținut rezultate mai bune

Potrivit rezultatelor experimentului, persoanele care au consumat suplimentar suc de fructe sau smoothie-uri au prezentat niveluri mai reduse ale simptomelor depresive.

Autoarea studiului, dr. Courtney Neal, a subliniat că multor persoane le este dificil să respecte recomandările privind consumul zilnic de fructe și legume, astfel că soluțiile simple pot contribui la îmbunătățirea obiceiurilor alimentare.

„Cercetarea noastră a arătat că soluțiile simple și accesibile, precum un pahar mic de suc de fructe 100% natural sau un smoothie consumat zilnic, îi pot ajuta pe oameni să atingă recomandarea de cinci porții pe zi și pot susține sănătatea mintală”, a explicat aceasta.

Cercetătorii recomandă moderație

Autorii studiului au subliniat că sucurile de fructe rămân o sursă importantă de vitamine, minerale și antioxidanți, însă acestea trebuie consumate ca parte a unei alimentații echilibrate.

Experții atrag atenția că sucurile conțin o cantitate semnificativă de zaharuri naturale. Consumul excesiv al acestor băuturi poate crește riscul de obezitate, apariția cariilor dentare și diabetul de tip 2.

Totuși, în cadrul studiului, participanții care au consumat zilnic suc de fructe nu au prezentat efecte negative asupra indicatorilor de sănătate metabolică.

Coautorul studiului, dr. Oliver Shannon, consideră că schimbările simple în alimentație pot juca un rol important în menținerea echilibrului emoțional.

„Creșterea consumului de fructe, în special prin consumul zilnic al unui pahar de suc, poate contribui la susținerea sănătății mintale”, a declarat acesta.