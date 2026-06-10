200

Un număr uimitor de 200 de jucători îşi desfăşoară activitatea în Anglia la nivel de club. Urmează Germania (109), Franţa (86), Spania (86), Italia (71), Arabia Saudită (49), Turcia (45), SUA (42), Olanda (46), Brazilia (36) şi Portugalia (36).

43

Portarul scoţian Craig Gordon, în vârstă de 43 de ani, este al doilea cel mai în vârstă jucător care participă la o Cupă Mondială. Doar portarul egiptean Essam El Hadary, care avea 45 de ani la Rusia 2018, era mai în vârstă.

Dacă Cristiano Ronaldo, care va avea 41 de ani şi 126 de zile la începerea turneului, va juca în America de Nord, atacantul portughez va deveni al patrulea cel mai în vârstă jucător care a participat la competiţie, după Roger Milla (42 de ani), Faryd Mondragon (43) şi El Hadary.

Gordon şi Ronaldo sunt urmaţi pe lista celor mai în vârstă jucători ai celei de-a 23-a ediţii a Cupei Mondiale de portarul mexican Guillermo Ochoa (40), mijlocaşul croat Luka Modric (40), atacantul Bosniei şi Herţegovinei Edin Dzeko (40), portarul german Manuel Neuer (40) şi portarul Capului Verde Vozinha (40).

25

Qatar şi Arabia Saudită au cei mai mulţi jucători din ţara lor natală: câte 25 fiecare. Fundaşul stânga al echipei Maroons, Homam Ahmed, reprezintă Cultural Leonesa în Spania, în timp ce fundaşul dreapta al echipei Green Falcons, Saud Abdulhamid, joacă la Lens în Franţa.

Capul Verde, RD Congo, Coasta de Fildeş, Curaçao, Senegal şi Uruguay nu au niciun jucător care să joace fotbal la echipele de club în interiorul graniţelor lor.

Douăzeci şi doi de câştigători ai Cupei Mondiale sunt la evenimentul din 2026. Manuel Neuer a cucerit cu Germania în Brazilia 2014, iar Ousmane Dembele, Lucas Hernandez, N'Golo Kante, Kylian Mbappe au ajutat Franţa să ajungă la glorie la Rusia 2018.

Lionel Scaloni, la rândul său, i-a reţinut pe 17 dintre jucătorii cu care Argentina a câştigat în Qatar 2022: Thiago Almada, Julian Alvarez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Lisandro Martinez, Lionel Messi, Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Ex Nicolae Rome, O. Geronimo Rulli şi Nicolas Tagliafico.

19

Manchester City, cu 19 jucători, este clubul cel mai bine reprezentat. Engleziii au jucători în loturile Algeriei, Belgiei, Croaţiei, Egiptului, Angliei, Franţei, Ghanei, Olandei, Norvegiei, Portugaliei, Spaniei şi Uzbekistanului. Urmează Bayern München (18 jucători), Arsenal (16), Paris Saint-Germain (16), Barcelona (15), Al Hilal (12), Atletico Madrid (12), Crystal Palace (12), Manchester United (12), Borussia Dortmund (11), Galatasaray (11) şi Liverpool (11).

17

Jucătorul în vârstă de şaptesprezece ani, Gilberto Mora, este cel mai tânăr participant. Colegul său de echipă din Mexic, Guillermo Ochoa, fusese în mod uimitor la Cupa Mondială înainte ca Mora să se nască. Dacă va juca, jucătorul echipei Tijuana ar deveni cel mai tânăr jucător Concacaf care a participat la un meci de la Cupa Mondială, depăşindu-l pe compatriotul său Manuel Rosas, care avea 18 ani la Uruguay 1930. Dacă Mora va juca în meciul de deschidere al Mexicului împotriva Africii de Sud, ar deveni al şaselea cel mai tânăr jucător care a participat la competiţie, după Pele, Salomon Olembe, Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, în vârstă de 17 ani, şi deţinătorul recordului Norman Whiteside.

Printre primii patru cei mai tineri jucători de la evenimentul care urmează se numără mijlocaşul ceh Hugo Sochurek (18 ani şi patru zile la lovitura de începere), atacantul senegalez Ibrahim Mbaye (18 ani şi 138 de zile) şi numărul 9 egiptean Hamza Abdelkarim (18 ani şi 161 de zile).

13

Argentinianul Lionel Messi este jucătorul din 2026 cu cele mai multe goluri marcate la Cupa Mondială (13). El este urmat de francezul Kylian Mbappé (12), englezul Harry Kane (8), brazilianul Neymar (8) şi portughezul Cristiano Ronaldo (8). Recordul Cupei Mondiale este deţinut de germanul Miroslav Klose (16).

6

Lionel Messi, Guillermo Ochoa şi Cristiano Ronaldo vor participa la o ediţie record a şasea a Cupei Mondiale. Ei au împărţit recordul de cinci ediţii cu Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Gigi Buffon, Rafa Marquez şi Andres Guardado. Luka Modric, Yuto Nagatomo şi Manuel Neuer vor participa la a cincea ediţie a Cupei Mondiale din America de Nord. Messi şi Ronaldo vor deveni primii fotbalişti care joacă în şase Cupe Mondiale consecutive, Ochoa neavând nicio prezenţă la Germania 2006 şi Africa de Sud 2010.

2.05

Portarul austriac Florian Wiegele, care are 2,05 metri, este cel mai înalt jucător care a făcut vreodată parte dintr-un lot pentru Cupa Mondială. Portarul olandez Andries Noppert stabilise recordul la 2,03 m la Qatar 2022. Următorii jucători cu cea mai mare înălţime sunt fundaşul Angliei Dan Burn (2,01 m), portarul columbian Alvaro Montero (2,01 m) şi fundaşul central al Bosniei şi Herţegovinei Stjepan Radeljic (2,01 m).

1.60

Cesar Yanis, jucătorul echipei Panama, este cel mai scund, cu 1,60 metri. El este urmat de atacantul echipei Curaçao, Jeremy Antonisse, cu 1,64 m înălţime. O distanţă uimitoare de 41 de centimetri există între Burn şi Yanis, Panama şi Anglia urmând să se ciocnească în ultimul lor meci din Grupa L. Cea mai mare diferenţă de înălţime dintre adversarii aflaţi împreună pe teren într-un meci al Cupei Mondiale a fost cea de 39 de centimetri care i-a separat pe gigantul Serbiei şi Muntenegrului, Nikola Zigic, şi pe Bakary Kone din Coasta de Fildeş la Campionatul Mondial al Germaniei din 2006.