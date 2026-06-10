Înaintea oricăror lucrări dentare, medicii, ajutați de inteligența artificială, pot să vă deseneze virtual viitorul zâmbet.

Dr. Monica Bratu, medic protetică dentară: „Îmi doresc dinții mai lungi, cât de lungi, nu vine nimeni pregătit - vreau dinții mai lungi cu 0,5 mm. Dar toată lumea ar vrea să vadă cum ar arăta dacă ar fi mai lungi cu 0,5 mm. Odată ce pacientul s-a decis la un design estetic, putem face acel design funcțional. Design-ul digital ne ajută foarte, foarte tare, pentru că ne putem da seama ce își imaginează pacientul că va obține, apoi facem un plan de tratament corect”.

Această planificare virtuală se face înaintea tratamentelor medicale.

Dr. Monica Bratu, medic protetică dentară: „Pacienții cu dinții foarte abrazați, adică foarte tociți, la care se vede că sunt tociți jumătate, trebuie să vedem de ce s-au tocit, nu putem să lungim doar 6 dinți în față cât se vede de la canin la canin, dar, cu ajutorul designului facial, putem să explicăm vizual ce putem să facem să fie și funcțional”.

Aceeași planificare virtuală se face și când vă lipsesc dinți.

Dr. Anca Rusu, medic chirurgie dento-alveolară: „În funcție de forma feței, simetrii, fizionomie, forma celorlalți dinți, alegem varianta optimă pentru un zâmbet cât mai frumos. Pacientul poate să aibă dinții mai scurți sau mai spațiați, nu știm exact la ce rezultate putem să ajungem prin metode clasice, dar, utilizând informații de la scanere orale, scanare facială, prefigurăm viitorul zâmbet al pacientului”.

Softul are o bibliotecă virtuală realizată pe baza modelelor de dinți naturali. Cu ajutorul inteligenței artificiale, puteți alege împreună cu medicul ceea ce vă imaginați a fi... dinți perfecți. Apoi, varianta aleasă se printează 3D și veți proba o simulare a viitoarei lucrări dentare.