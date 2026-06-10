Lucrarea științifică a fost publicată în revista științifică Nature Food, potrivit TCH.

Cercetători de la Universitatea din Michigan au analizat 5.853 de alimente și băuturi, evaluând impactul acestora asupra sănătății și speranței de viață. Studiul a fost realizat pe baza datelor privind obiceiurile alimentare ale populației din Statele Unite.

Ce produse au fost considerate cele mai nocive?

Potrivit autorilor studiului, cele mai dăunătoare pentru sănătate sunt alimentele care conțin cantități mari de:

carne procesată;

sare;

grăsimi saturate;

conservanți.

Hotdogii se încadrează în această categorie.

„Am vrut să evaluăm efectele benefice și dăunătoare ale alimentelor asupra dietei generale a oamenilor”, a explicat Olivier Jolliet, profesor de științe ale sănătății mediului.

Cercetătorii subliniază că unele alimente au efecte pozitive asupra sănătății și pot contribui la creșterea speranței de viață. Printre acestea se numără:

legumele;

fructele;

leguminoasele;

nucile;

peștele.

Oamenii de știință spun că chiar și înlocuirea parțială a cărnii procesate cu alternative mai sănătoase poate avea efecte benefice asupra organismului.

Experții spun că reducerea consumului de hotdog poate fi benefică nu doar pentru sănătate, ci și pentru buget.

Totodată, cercetătorii amintesc de importanța unei alimentații echilibrate pentru sănătate și longevitate. Un exemplu este cel al celor nouă frați a căror vârstă cumulată depășește 800 de ani și care consumă zilnic aceeași supă nutritivă, considerată de specialiști unul dintre secretele longevității.