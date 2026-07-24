Statuia din anul 100 î.Hr., cunoscută sub numele de „Grave Naiskos of an Enthroned Woman with an Attendant”, are o înălțime de aproximativ 94 de centimetri și înfățișează o femeie de rang înalt, așezată confortabil pe un scaun elaborat, asemănător unui tron, potrivit Daily Mail.

În timp ce brațul stâng se sprijină pe scaun, brațul drept este întins înainte pentru a ridica capacul unui obiect dreptunghiular misterios, ținut de o tânără servitoare. Adepții teoriilor conspirației au susținut că obiectul este prea puțin adânc pentru a fi o cutie de bijuterii.

O persoană a întrebat: „Această statuie grecească antică prezintă un laptop și dovedește că este posibilă călătoria în timp?”

Statuia are chiar și două orificii în presupusul computer, exact în locul în care s-ar afla porturile USB ale unui laptop modern.

Relieful expus la Muzeul J. Paul Getty

Imaginile misteriosului relief, expus în prezent la Muzeul J. Paul Getty din California, au reapărut recent pe internet, după înmulțirea poveștilor bizare relatate de persoane care pretind că sunt călători în timp veniți din viitor.

Un bărbat care se autointitulează călător în timp și care folosește numele Adam Archon a afirmat chiar că posibilitatea de a reveni în trecut pentru a asista la evenimente istorice va deveni ceva obișnuit până în anul 2028.

Deși aceste persoane au prezentat puține dovezi că ar fi călătorit cu adevărat în timp, există o listă tot mai lungă de incidente surprinse în înregistrări video sau fotografii, în care apar oameni ținând dispozitive moderne cu zeci de ani înainte ca acestea să fi fost inventate.

O altă persoană a comentat pe rețelele de socializare despre statuie: „Uitați-vă, are chiar și două porturi USB.”

„Oracolul, totul se leagă”, a adăugat un utilizator, făcând referire la mitul Oracolului din Delphi, despre care se spunea că le permitea preoților să intre în legătură cu zeii, extratereștrii sau călătorii în timp și să transmită informații și tehnologii avansate.

Explicația muzeului: o simplă cutie de bijuterii

Scepticii au fost, în mare parte, de acord cu muzeul, considerând că obiectul era doar o cutie pentru bijuteriile femeii bogate și nimic mai mult.

Curatorii au transmis într-un comunicat: „Deși cutia pare prea puțin adâncă pentru a conține ceva voluminos, o putem identifica drept o cutie de bijuterii prin comparație cu alte reliefuri funerare care prezintă femei scoțând panglici sau bijuterii din cutii mai mari și mai naturaliste.”

Totuși, acesta nu a fost singurul caz în care o operă de artă din Grecia Antică a părut să prezinte o persoană care ține un laptop.

Mai multe reprezentări grecești datând din jurul anului 500 î.Hr., realizate pe cupe pentru băut, par să înfățișeze oameni ținând un dispozitiv deschis, având forma și dimensiunea laptopurilor moderne, pe care scriu cu ajutorul unui stilou.

Astăzi, milioane de persoane folosesc un stilou digital pe tablete și laptopuri cu ecran tactil, precum Surface Pen pe un dispozitiv Microsoft Surface, pentru a scrie și a desena direct pe ecran.

Alte imagini care au alimentat teoriile

Deși aceste imagini au fost explicate drept reprezentări ale tăblițelor de ceară, folosite de greci ca niște caiete primitive, fotografii mai recente au alimentat constant teoriile potrivit cărora oamenii din viitor ar fi adus telefoane și computere în trecut.

O înregistrare reapărută cu ultimul concert al legendarului artist rock Elvis Presley a provocat teorii bizare după ce un fan din mulțime a fost observat ținând ceea ce părea a fi un iPhone, în timpul spectacolului din 1977.

Alte cazuri includ fotografii cu un bărbat din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial care pare să vorbească la un telefon mobil în Reykjavík, Islanda, și un spectator din primul rând la un meci de box al lui Mike Tyson care pare să ridice un smartphone, în 1995.

În 2019, Archon a afirmat: „Călătoria în timp a fost pusă la dispoziția publicului în 2028, dar a fost inventată în 1981. A fost doar ținută secretă până când a fost făcută publică.”

Presupusul călător în timp venit din anul 2045, a cărui voce și față au fost ascunse în timpul unui interviu acordat canalului de YouTube Apex TV, a adăugat că tehnologia viitorului le permite oamenilor să simuleze evenimente din trecut, însă mulți preferă să viziteze în mod real acele perioade pentru a trăi istoria pe propria piele.

Presupuși călători în timp și tehnologii secrete

Un alt bărbat care pretinde că este călător în timp și care s-a prezentat drept Alexander Smith a afirmat că a venit în trecut din anul 2118, relatând o poveste asemănătoare cu cea a lui Archon despre inventarea călătoriei în timp.

Smith a declarat într-un interviu acordat Apex TV, în 2018, că CIA deține tehnologii avansate care sunt ținute ascunse de public, inclusiv ceea ce el a descris drept o mașină secretă a timpului.

El a susținut că era tâmplar în 1981 și că a fost recrutat de CIA pentru un experiment secret care l-a trimis în viitor, în anul 2118. Acolo, spune el, a văzut o lume distopică, în care inteligența artificială conducea planeta, existau mașini zburătoare, roboți plutitori și schimbări globale majore produse în urma celui de-Al Treilea Război Mondial.