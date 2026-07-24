Andreea Esca a transmis și un mesaj emoționant în care a rememorat momente din copilăria acestuia și și-a exprimat mândria pentru bărbatul în care s-a transformat.
Fiul Andreei Esca a împlinit 23 de ani. Imagini de colecție din albumul de familie și mesajul emoționant al prezentatoarei
Fiul Andreei Esca, Aris Melkior Eram, a împlinit 23 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de fiul său.
„Arisone, tare fericită am fost în 24 iulie 2003, când am făcut cunoștință! Erai sănătos, frumos și cuminte! Ce să-ți mai dorești de la un bebeluș? Cu timpul m-am îndrăgostit de tine pentru că erai cald, haios și, în continuare, foarte cuminte!
Apoi ai oscilat, în funcție de cât de strictă ți se părea că sunt, între: «Eu nu o să mă însor niciodată, pentru că iubirea mea e măritată» și «Tu nu ai inimă, pentru că e acoperită de sâni»
Mereu am râs mult cu tine și cu Alexia! Ați fost și ați rămas veseli și buni, iar asta este mare lucru. Acum te-ai transformat într-un bărbat șarmant și înțelept, de care și Papa, și eu, și Alexia suntem tare mândri! La mulți ani, my Lion King”, a transmis Andreea Esca pe rețelele de socializare.
Sursa: StirilePROTV
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