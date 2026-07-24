Fiul Andreei Esca a împlinit 23 de ani. Imagini de colecție din albumul de familie și mesajul emoționant al prezentatoarei

Stiri Mondene
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Arisone tare fericita am fost in 24 iulie 2003 cand am facut cunostinta erai sanatos frumos
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Fiul Andreei Esca, Aris Melkior Eram, a împlinit 23 de ani. Cu această ocazie, prezentatoarea TV a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii alături de fiul său.

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Știrile PRO TV

Andreea Esca a transmis și un mesaj emoționant în care a rememorat momente din copilăria acestuia și și-a exprimat mândria pentru bărbatul în care s-a transformat.

„Arisone, tare fericită am fost în 24 iulie 2003, când am făcut cunoștință! Erai sănătos, frumos și cuminte! Ce să-ți mai dorești de la un bebeluș? Cu timpul m-am îndrăgostit de tine pentru că erai cald, haios și, în continuare, foarte cuminte!

Apoi ai oscilat, în funcție de cât de strictă ți se părea că sunt, între: «Eu nu o să mă însor niciodată, pentru că iubirea mea e măritată» și «Tu nu ai inimă, pentru că e acoperită de sâni»

Mereu am râs mult cu tine și cu Alexia! Ați fost și ați rămas veseli și buni, iar asta este mare lucru. Acum te-ai transformat într-un bărbat șarmant și înțelept, de care și Papa, și eu, și Alexia suntem tare mândri! La mulți ani, my Lion King”, a transmis Andreea Esca pe rețelele de socializare.

Arisone tare fericita am fost in 24 iulie 2003 cand am facut cunostinta erai sanatos frumos
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Sursa: StirilePROTV

Etichete: andreea esca, mesaj, aris,

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