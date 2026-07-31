Specialiştii estimează că racheta va lovi suprafaţa Lunii cu aproximativ 8.700 km/h, în apropierea craterului Einstein, pe partea vizibilă dinspre Pământ. Impactul va forma un crater de circa 27 de metri în diametru şi 5 metri adâncime şi va proiecta în spaţiu un nor de praf şi rocă, ce ar putea fi observat cu telescoapele timp de câteva zeci de minute, potrivit News.ro.

Impactul va fi monitorizat de NASA şi sonda Danuri

Deşi impactul nu reprezintă un pericol imediat, oamenii de ştiinţă spun că evenimentul evidenţiază problema tot mai mare a deşeurilor spaţiale şi necesitatea unei mai bune gestionări a traficului din jurul Lunii, în contextul viitoarelor misiuni cu roboţi şi astronauţi.

Racheta transportase două module lunare private: Blue Ghost, al companiei Firefly Aerospace, care a realizat prima aselenizare privată complet reuşită, şi un modul al companiei japoneze ispace, care s-a prăbuşit la aterizare.

Fotografiile vor ajuta la evaluarea riscurilor pentru viitoarele baze lunare

NASA şi sonda sud-coreeană Danuri vor fotografia zona înainte şi după impact, pentru a analiza efectele coliziunii şi comportamentul materialului ejectat, informaţii considerate importante pentru evaluarea riscurilor pe care astfel de impacturi le-ar putea reprezenta pentru viitoarele baze umane de pe Lună.