Impactul a fost un bun prilej pentru specialiști, ca să analizeze componentele din norul imens de praf rezultat în urma exploziei.

Racheta Falcon 9 de la SpaceX, lansată în ianuarie 2025 transporta spre Lună un modul de aselenizare al companiei americane FireFly Aerospace. După ce și-a livrat satelitul, treapta superioară a rachetei s-a desprins și a rămas fără combustibil, plutind pur și simplu în spațiu.

Vorbim despre un element gigantic. Cântărește 4 tone si are dimensiunile unei clădiri cu 5 etaje. Specialiștii spun că impactul s-ar fi produs în jurul orei 9 și jumătate dimineața, ora României.

Viteza cu care s-a deplasat obiectul spre Lună a fost una amețitoare: 8960 km/h. Iar pe Lună nu există atmosferă care să îl încetinească.

Interesant este ca nu vorbim de o explozie cu flăcări. Pentru că pe Lună nu există aer. Practic, energia impactului pulverizează roca și aruncă în jur cantități uriașe de praf și fragmente, care cad înapoi pe suprafața lunară.

Dacă vă întrebați dacă există vreun pericol pentru noi, răspunsul este simplu: nu. Luna este deja acoperită de milioane de cratere formate în miliarde de ani. Unul în plus nu va schimba nimic.

În schimb, pentru oamenii de știință de pe Pâmânt, acest eveniment este o oportunitate. Pentru că știu exact ce obiect a lovit Luna, cu ce viteză și din ce direcție. Iar asta îi ajută să înțeleagă mult mai bine cum se formează craterele și cum evoluează suprafața satelitului nostru natural. Un accident spectaculos se transformă într-un experiment științific extrem de util. Dar nu unic pentru că în trecut NASA a mai executat prăbușiri controlate pe suprafața lunară.

Cel mai spectaculos astfel de impact a avut loc în 2009 când treapta superioară a unei rachete de 2,3 tone a lovit Luna cu o viteză de 9.000 km/h. Rezultatul a fost un succes major pentru că analiza norului de praf a confirmat prezența apei înghețate în craterele lunare.