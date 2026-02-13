Eclipsa solară inelară de marți, cunoscută sub numele de „inelul de foc”, va fi vizibilă doar în continentul cel mai sudic, unde se află stații de cercetare și o faună diversă.

„Pinguinii de acolo vor avea parte de un spectacol extraordinar”, a declarat astronomul Joe Llama de la Observatorul Lowell, potrivit Associated Press.

Dacă cerul va fi senin, mai multe persoane vor putea observa o eclipsă parțială, cu mici porțiuni din soare acoperite, din vârfurile Chile și Argentinei și din sud-estul Africii, inclusiv Madagascar, Lesotho și Africa de Sud.

Eclipsa solară are loc atunci când soarele, luna și Pământul se aliniază în acest fel. Luna aruncă o umbră care poate bloca parțial sau total lumina soarelui de pe Pământ.

Este „o coincidență frumoasă între dimensiunea și distanța lunii și a soarelui”, a declarat astrofizicianul Emily Rice de la City University of New York.

În timpul unei eclipse inelare, sau în formă de inel, luna se află întâmplător mai departe de Pământ în orbita sa, astfel încât nu acoperă total soarele. Doar o fâșie subțire rămâne vizibilă.

„Soarele își pierde, în esență, nucleul”, a spus Llama.

Eclipsa solară are loc de câteva ori pe an, dar este vizibilă doar din locurile aflate în calea umbrei lunii. Anul trecut au avut loc două eclipse parțiale, iar ultima eclipsă solară totală a avut loc în America de Nord în 2024.

Privirea directă la soare este periculoasă chiar și atunci când acesta este acoperit în mare parte, așa că asigurați-vă că aveți ochelari speciali pentru eclipsă. Aceștia blochează lumina ultravioletă a soarelui și aproape toată lumina vizibilă. Ochelarii de soare și binoclurile nu oferă o protecție suficientă.

Ochelarii pentru eclipsă trebuie să menționeze că respectă standardele ISO 12312-2, deși și furnizorii de produse contrafăcute pot indica acest lucru pe produsele lor.

Există și modalități de a vă bucura indirect de eclipsele solare. Realizați un proiector cu gaură de ac folosind materiale de uz casnic sau țineți un strecurător sau o răzătoare de brânză spre cer și priviți în jos pentru a vedea imaginile eclipsei proiectate pe sol.

În luna august, observatorii cerului din Groenlanda, Islanda, Spania, Rusia și o parte din Portugalia vor putea admira o eclipsă solară totală. O parte din Europa, Africa și America de Nord se vor bucura de o eclipsă parțială.