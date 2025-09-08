Mii de români au privit pe cer „Luna sângerie”. Eclipsa totală a durat peste 4 ore. „A fost cea mai tare experiență”

08-09-2025 | 08:37
Un spectacol unic în nuanțe roșiatice a fost prezent duminică noapte pe cer. Toată planeta a putut privi eclipsa totală de Lună, care a durat în jur de 4 ore și jumătate.

Oamenii s-au strâns pe câmp sau la Observatorul Astronomic pentru a urmări „Luna Sângerie”.

Chiar dacă în București a fost înnorat, sute de persoane au venit la Observatorul Astronomic pentru a urmări prin telescop eclipsa totală de Lună. S-au format și cozi, pentru că pe terasă puteau urca doar 20 de persoane odată.

Copil: „Era eclipsă și era portocalie. Tata mi-a zis că e un eveniment rar”.

Tânără: „Mi s-a părut că parcă sunt acolo, e foarte interesant să privești prin telescop, și cu ochiul liber dar mai bine prin telescop.”

La 30 de kilometri de Timișoara, aproape 500 de persoane s-au strâns pe câmp ca să vadă așa numita „Lună sângerie”.

Andrei Juravle: „S-a văzut foarte bine, deși la început a fost un pic cu rateu din cauza norilor. Dar s-au ridicat și am văzut luna în întregime de aici din natură”.

Pasionații de astronomie și-au pus la dispoziție telescoapele, pentru ca cei curioși să vadă fenomenul mai de aproape.

Copil: „A fost cea mai tare experiență din viața mea. Eu sunt tare pasionat de spațiul cosmic”.

Tânără: „O experiență unică de-a dreptul, n-am mai văzut vreodată o eclipsă de lună”.

În Bistrița, oamenii s-au strâns pe un deal, de unde eclipsa totală de Lună s-a văzut perfect.

Bărbat: „Am văzut o parte frumoasă și exact momentul în care a acoperit”.

Bogdan Galben: „Următoarea eclipsă o să fie peste patru ani, ne bucurăm împreună cu toți cei care au venit de tot ce ne oferă luna în seara aceasta”.

La Cluj, oamenii s-au adunat într-un parc pentru a vedea eclipsa, chiar dacă au fost nori. S-au pregătit cu pături și gustări.

Femeie: „Nu suntem dezamăgiți, nu putem controla vremea”.

Fată: „Mi se pare interesantă atmosfera, îmi place că au venit foarte mulți oameni. Nu mă așteptam, sincer”.

Și parcările care duc spre Poiana Brașov au fost pline de curioși. De altfel, fenomenul a fost surprins peste tot în lume.

Reporter: Ștefan Maleș, Ioan Vrâncean, Daniel Preda, Doina Plăcintă, Ana Maria Barbu

Festivalul de la Veneția s-a încheiat cu surprize și controverse. Cui i-a revenit marele trofeu Leul de Aur

Sursa: Pro TV

