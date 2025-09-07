Ora la care se va vedea eclipsa totală de Lună. „Luna Sângerie” va transforma cerul într-un spectacol roșu timp de patru ore

Corespondent PROTV: „Eclipsa va începe în scurt timp, odată cu intrarea Lunii în penumbra Pământului. La început, Luna se va întuneca pe margine. Apoi umbra va crește și va acoperi tot discul, moment în care va căpăta și culoarea roșie. Explicația are legătură cu atmosfera Pământului, care filtrează lumina soarelui și o trimite spre Lună. Iar pe satelitul natural al Pământului vor ajunge doar nuanțele portocalii și roșii. În țara noastră, Luna va răsări la 19:37, când va fi deja în plină desfășurare eclipsa, așa că va avea direct culoarea roșie. Momentul cel mai impresionant va fi după ora 20:30, până aproape de ora 22, atunci când eclipsa va fi totală. Este un fenomen care se poate privi cu ochiul liber. Nu aveți nevoie de ochelari speciali, ca în cazul eclipselor de Soare, însă cei care au un binoclu sau un telescop pot vedea mai multe detalii. Aici, la Observatorul Astronomic din Capitală, de pildă, programul cu publicul va fi prelungit până la miezul nopții.”

