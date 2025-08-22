Record pentru România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. Patru medalii de aur obținute în India

22-08-2025 | 20:26
Lotul olimpic al României la astronomie și astrofizică s-a întors acasă cu 4 medalii de aur obținute în Mumbai, India. Este cel mai bun rezultat din istoria participării la această olimpiadă, dar și al doilea cel mai bun rezultat din cadrul concursului.

Bianca Ghiță

Pe primul loc s-au clasat tinerii din Iran, cu cinci medalii de aur.

Mendel, Teodor, Bogdan, Vlad și David sunt cei cinci tineri care au reprezentat România la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică. S-au întors acasă cu patru medalii de aur.

Teodor Bichir, olimpic: „A fost foarte frumos, dar a fost și stresant în același timp. Mai ales atunci, la premiere, când vedeam că încep medaliile... Trecusem de bronz, era foarte bine. Când am văzut că am trecut și de argint și nu era nimeni de la România, ne-am bucurat toți extrem de mult și am răsuflat ușurați.

Bogdan Rusea, olimpic: „Cu siguranță că am avut emoții, nu se putea fără. Dar am venit fără așteptări și uitați că a fost foarte bine cu această mentalitate.”

elevi tovarasu
„De ce nu am văzut niciodată asta”. Reacția unui grup de elevi după vizionarea documentarului „Tovarășu”

Romi Bolohan, părinte: „Chiar avem acasă o lunetă și își petrece nopțile privind stelele, ceea ce e grozav pentru un copil de 17 ani, cu alte preocupări, poate, față de copiii din ziua de azi. E un lucru frumos că mai avem copii entuziaști în direcții care, poate, sunt viitorul.”

Competiția s-a desfășurat în Mumbai, India, și au participat 64 de țări din toată lumea.

România a reușit a doua cea mai bună performanță, după Iran, care a obținut 5 medalii de aur. A fost, de altfel, cel mai bun rezultat al lotului României în 18 ani de participare la această competiție.

Elisabeta Ana Naghi, inspector pentru matematică, astronomie și cu atribuții de fizică, Ministerul Educației:
Subiectele au fost foarte grele, au evaluat competențe în cadrul a cinci probe și, ceea ce este foarte important, este că au reușit să atingă toate subiectele privind astronomia.”

Petru Crăciun, Inspectoratul Școlar Județean Suceava:Astronomia nu înseamnă să știi doar stelele de pe cer. Înseamnă să știi matematică la un nivel înalt — chiar de anul doi de facultate — și fizică, iar unele noțiuni se studiază abia în anul cinci de facultate. Ei vor să se perfecționeze la marile universități din lume, să aibă profesori laureați Nobel și, după, se vor întoarce în țară.”

Anul trecut, 178 de elevi români au făcut performanță la olimpiade internaționale, europene sau regionale de fizică, informatică, robotică, engleză și geografie. Copiii au adus acasă 220 de medalii și premii.

În octombrie, România va găzdui a patra ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică, la juniori.

Bătaie cu răngi și bâte într-o benzinărie din Tecuci. Patru bărbați cu răni grave au fost prinși, alți nouă identificați

