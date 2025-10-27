Record de medalii pentru tinerii români la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică de la Piatra Neamț

Stiri Diverse
27-10-2025 | 20:31
×
Codul embed a fost copiat

Șapte medalii de aur au obținut adolescenții români, pasionați de astronomie și astrofizică, la olimpiada internațională, ținută la Piatra Neamț. 

autor
Bianca Ghiță,  Emanuela Băluș

Țara noastră a fost gazda competiției, unde au participat copii din peste 20 de țări, inclusiv din China, Canada, Sri Lanka și Qatar.

Alexandru Kelemen este elev la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timișoara.

La Olimpiada internațională de astronomie și astrofizică a câștigat o medalie de aur, premiul pentru cea mai bună probă teoretică și premiul pentru cea mai bună hartă mută. A ocupat astfel Locul I absolut al competiției.

Alexandru Kelemen, olimpic: „Astronomia am descoperit-o încă de la cinci ani. Am fost fascinat de documentarele de la televizor. Din clasa a șaptea am început cu olimpiada, am fost pus pe direcție de doamna care acum îmi este profesoară la clasă.”

Citește și
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric

Și Vlad a obținut o medalie de aur. Este în clasa a IX-a, iar pasiunea pentru astronomie a pornit de la bunicul lui, care îi arăta constelații pe cer.

Vlad Toncu, olimpic: „La olimpiada de fizică am aflat de la colegi de existența unei olimpiade de astronomie și astrofizică și am găsit în pod la bunicu un manual foarte vechi de astronomie și am reușit să mă calific la națională. La națională a fost destul de greu, dar am reușit să iau premiul trei și am reușit să intru în lot.”

Și Matei Butnaru, Robert Amariei, Mihai Tesileanu, Tudor Ioan Dragomir și Albert Alexandru Voicu-Olteanu, toți până în 16 ani, au câștigat aurul.

În școlile din România nu există la gimnaziu și liceu opționale de astronomie și astrofizică. Elevii pasionați se pot pregăti individual sau la centrele de excelență.

Cel mai bun centru de pregătire este la Suceava, acolo unde se desfășoară și selecția copiilor pentru lot.

Petru Crăciun, coordonator științific ISJ Suceava: „Avem o platformă, proiect pilot, la nivel național, în care foștii olimpici internaționali țin lecții gratuit. Astronomia și astrofizica nu înseamnă să știi doar stelele de pe cer. Acești copii știu foarte multă matematică, trigonometrie sferică care se învață în anul II la Facultatea de Matematică, știu analiza de date și sunt foarte căutați. Oriunde se pot descurca cu analiza de date, programare, au o minte ascuțită și gândire critică înaltă.”

În vară, Lotul olimpic de seniori la astronomie și astrofizică s-a întors acasă cu patru medalii de aur obținute în Mumbai, India.

A fost cel mai bun rezultat din istoria participării la această olimpiadă.

Un bărbat de 71 de ani a fost găsit carbonizat după un incendiu izbucnit de la o țigară

Sursa: Pro TV

Etichete: romani, tineri, piatra neamt, medalii, olimpiada,

Dată publicare: 27-10-2025 20:31

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Citește și...
Liceenii români au câștigat 20 de medalii și distincții la cele mai importante competiții internaționale de economie din 2025
Stiri Educatie
Liceenii români au câștigat 20 de medalii și distincții la cele mai importante competiții internaționale de economie din 2025

Elevii români au câștigat în această vară în total 20 de distincții la cele mai mari trei competiții de economie, printre care șase medalii de aur, patru medalii de argint; șapte medalii de bronz; două mențiuni onorabile și un loc doi pe echipe.

Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric
Stiri Educatie
Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică. Rezultat istoric

Elevii români au obţinut patru medalii de aur la Olimpiada Internaţională de Informatică, care s-a desfăşurat în Bolivia.

România a obţinut două medalii de aur, trei de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică
Stiri actuale
România a obţinut două medalii de aur, trei de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică

România a obţinut două medalii de aur, trei de argint şi una de bronz la Olimpiada Internaţională de Matematică, desfăşurată în Australia, a anunţat vineri seara Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Recomandări
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli
Stiri Economice
Gaura din buget se îndreaptă spre un nou record, în timp ce Guvernul s-a împotmolit la tăierile de cheltuieli

Golul din buget a depășit pragul de 100 de miliarde de lei, în primele nouă luni ale acestui an, conform datelor de la Finanțe. Ne îndreptăm spre un deficit record la finele anului, când se vor adăuga 60 de miliarde de lei.

Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare
Stiri Politice
Guvernul a „diminuat” efectele ordonanței care a adus austeritatea în primării la doar trei săptămâni după adoptare

Guvernul a modificat Ordonanța 52, act normativ care a generat tensiuni în coaliție la doar trei săptămâni de la adoptare. PSD a reclamat că prevederile acesteia ar bloca activitatea autorităților.

Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT
Stiri actuale
Cum încearcă administratorii Pilonului II să convingă CCR că noua lege a pensiilor private este constituțională. DOCUMENT

Administratorii fondurilor de pensii private au intrat în disputa privind legea care reglementează plățile pentru Pilonul II și III. APAPR a trimis la CCR un memoriu „amicus curiae” prin care încearcă să convingă Curtea de constituționalitatea legii

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28