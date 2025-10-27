Record de medalii pentru tinerii români la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică de la Piatra Neamț

Șapte medalii de aur au obținut adolescenții români, pasionați de astronomie și astrofizică, la olimpiada internațională, ținută la Piatra Neamț.

Țara noastră a fost gazda competiției, unde au participat copii din peste 20 de țări, inclusiv din China, Canada, Sri Lanka și Qatar.

Alexandru Kelemen este elev la Liceul Teoretic "Grigore Moisil" din Timișoara.

La Olimpiada internațională de astronomie și astrofizică a câștigat o medalie de aur, premiul pentru cea mai bună probă teoretică și premiul pentru cea mai bună hartă mută. A ocupat astfel Locul I absolut al competiției.

Alexandru Kelemen, olimpic: „Astronomia am descoperit-o încă de la cinci ani. Am fost fascinat de documentarele de la televizor. Din clasa a șaptea am început cu olimpiada, am fost pus pe direcție de doamna care acum îmi este profesoară la clasă.”

Și Vlad a obținut o medalie de aur. Este în clasa a IX-a, iar pasiunea pentru astronomie a pornit de la bunicul lui, care îi arăta constelații pe cer.

Vlad Toncu, olimpic: „La olimpiada de fizică am aflat de la colegi de existența unei olimpiade de astronomie și astrofizică și am găsit în pod la bunicu un manual foarte vechi de astronomie și am reușit să mă calific la națională. La națională a fost destul de greu, dar am reușit să iau premiul trei și am reușit să intru în lot.”

Și Matei Butnaru, Robert Amariei, Mihai Tesileanu, Tudor Ioan Dragomir și Albert Alexandru Voicu-Olteanu, toți până în 16 ani, au câștigat aurul.

În școlile din România nu există la gimnaziu și liceu opționale de astronomie și astrofizică. Elevii pasionați se pot pregăti individual sau la centrele de excelență.

Cel mai bun centru de pregătire este la Suceava, acolo unde se desfășoară și selecția copiilor pentru lot.

Petru Crăciun, coordonator științific ISJ Suceava: „Avem o platformă, proiect pilot, la nivel național, în care foștii olimpici internaționali țin lecții gratuit. Astronomia și astrofizica nu înseamnă să știi doar stelele de pe cer. Acești copii știu foarte multă matematică, trigonometrie sferică care se învață în anul II la Facultatea de Matematică, știu analiza de date și sunt foarte căutați. Oriunde se pot descurca cu analiza de date, programare, au o minte ascuțită și gândire critică înaltă.”

În vară, Lotul olimpic de seniori la astronomie și astrofizică s-a întors acasă cu patru medalii de aur obținute în Mumbai, India.

A fost cel mai bun rezultat din istoria participării la această olimpiadă.

