Convenția de tatuaje aduce în prim-plan moda imaginilor hiperrealiste, care surprind portrete sau peisaje, la fel de clar ca într-o fotografie. Dar și obligațiile legale, pe care saloanele trebuie să le respecte pe măsură ce tot mai mulți minori, deseori însoțiți de părinți, cer tatuaje.

Ar putea fi un club de lectură, un atelier de pictură, o clinică de dermatologie sau un festival pentru copii.

Joker și Lorena: „În studioul de tatuaje, noi ne-am cunoscut acolo, ne-am căsătorit acolo. Și deja asta facem full-time”.

Desigur, sunt abțibilduri... pentru că sunt singurele tatuaje permise minorilor, potrivit noilor reglementări românești. Saloanele autorizate nu au voie să tatueze sau să facă piercinguri în afara urechilor tinerilor sub 18 ani. Nici măcar cu acordul reprezentanților legali.

Costi Azoiței, organizator și artist tatuator: „Ducem o muncă foarte grea cu părinții, să-i convingem noi să nu se tatueze copiii. Mai ales că ei își doresc tatuaje la vedere. O mare greșeală! Când ajungi să ai nevoie de un job, să te integrezi în societate, s-ar putea să te lovești de acel tatuaj, că l-ai făcut pe gât, pe față, pe pumn, și apoi umbli să-l scoți și o să te coste foarte mult.”

Așadar, aceasta e prima regulă. Chiar și în țări ca Germania, unde peste 20% din indivizii adulți au cel puțin un tatuaj, pasionații evită zonele greu de ascuns, până ce ajung la maturitate deplină și o carieră stabilă.

Elvira: „L-am făcut la 38 de ani. Voiam asta de atât de mult timp, pentru că iubesc dantela. Sunt asistenta unui avocat, lucrez într-un birou de avocatură.”

A doua lege a tatuajelor e să mergi în saloane acreditate. Pentru că se lucrează cu sânge, sterilitatea trebuie respectată ca într-o secție de infecțioase. A treia regulă e să studiezi portofoliul artistului, ca să nu pleci cu asemenea amintiri... tulburătoare pe viață! Îndepărtarea e costisitoare și parțială. În fine, să faci planul cu artistul ales.

Corespondent Știrile ProTV: „Primul tatuaj, pentru care momentul, tema și designul final sunt decise cu mare greutate, poate declanșa o oarecare dependență. Pentru că purtătorul vrea mai mult! Dar… cât de mult e prea mult? Pentru un britanic, 300% din suprafața corpului. După ce și-a tatuat inclusiv pleoapele, gingiile și lobii urechilor, a cerut ca pielea să-i fie acoperită cu cerneală albă. Peste care a venit ulterior un nou strat de tatuaje colorate.”

Convenția de tatuaje continuă în Capitală până duminică seara.

Tedi Georgescu, organizator: „Am luat și trupe din genuri diferite. Am avut una dintre trupe care s-a tatuat live pe scenă. Va veni o doamnă care dansează cu focul... despre asta e convenția. Despre toate artele care merg împreună.”