Meduza uriașă roz, cu tentacule de 21 de metri, a speriat turiștii pe o plajă. Își mănâncă rudele

24-09-2025 | 13:15
meduza uriasa roz
Harte Research Institute

O meduză uriașă, cu tentacule care ajung la 21 de metri, a îngrozit vizitatorii unei plaje. Meduza gigantică roz a fost observată de-a lungul coastei Texasului.

Mihai Niculescu

Cel puțin 10 dintre acești giganți gelatinoși — cunoscuți sub numele de „pink meanies” (mici răutăcioși roz) datorită culorii lor — au fost aduși de valuri pe o porțiune de plajă de 16 km, a declarat Jace Tunnell, directorul departamentului de implicare comunitară al Harte Research Institute, pentru Chron, arată publicația New York Post.

Cunoscute sub numele științific de Drymonema larsoni, tentaculele „pink meanies” se pot întinde până la 21 de metri — aproape lungimea a două autobuze școlare — și pot cântări până la 23 de kilograme. Creatura cu aspect extraterestru a fost confirmată ca fiind o specie nouă abia în 2011, la 90 de ani după ultima descoperire a unei specii de meduze.

La sfârșitul verii și începutul toamnei, meduzele roz se îndepărtează de coasta Golfului Texas pentru a vâna meduzele lună (meduza comună, n.r), care sunt printre cele mai comune meduze din regiune, a explicat Tunnel.

„Cam în această perioadă încep să apară”, a spus Jace Tunnell.

Intepatura de meduza
Înțepătura de meduză - cum arată și cum se tratează corect. Durerea te-ar putea ucide înaintea veninului

Pe măsură ce meduzele lună urmează curentul, hrănindu-se cu plancton, meduzele mult mai mari le prind în capcană cu „brațele orale” ale lor de mare întindere, care secretă sucuri digestive pentru a descompune prada.

Meduzele roz nu trăiesc de obicei foarte mult timp fără o sursă de hrană pe termen lung și sunt sensibile la schimbările de mediu.

„Dacă nu există meduze lunare, ele mor foarte repede. Dacă apa se răcește, ele mor foarte repede. Așadar, apar destul de rar”, a declarat Tunnell pentru publicație.

În ciuda numelui lor înfricoșător și a dimensiunilor impresionante, înțepăturile lor sunt ușoare pentru oameni. Cercetătorul a evaluat durerea cu „două din zece”.

„Puteți folosi oțet pentru a încerca să îndepărtați unele tentacule de pe corp și să eliminați o parte din efectul înțepăturii”, a spus el.

Meduzele nu sunt deloc potrivite pentru consumul uman și că, odată ajunse pe țărm, de obicei se usucă sau sunt mâncate rapid de păsări.

Aceste meduze roz au fost observate pentru prima dată în Golful Mexic de către oamenii de știință în anul 2000, dar inițial s-a crezut că reprezintă o altă specie cunoscută în Marea Mediterană, potrivit Chron. Studii ulterioare au confirmat că, de fapt, era vorba de un tip de meduză necunoscut până atunci, care a fost observat de atunci în Marea Mediterană și în largul Africii de Sud.

Sursa: New York Post

