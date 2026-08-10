Tragedia s-a produs pe plaja Ban Fai Tha, în provincia Nakhon Si Thammarat, scrie nationalthailand.com.

Băiatul, elev în primul an de gimnaziu, a intrat în șoc și și-a pierdut cunoștința în apă. A fost transportat la spital, însă a murit la scurt timp după ce a ajuns la unitatea medicală.

Victima prezenta semne de expunere la veninul meduzei cub pe piept, brațe și gât. Potrivit mărturiei unui prieten apropiat, băiatul a strigat după ajutor imediat după ce a fost înțepat.

Prietenul a alergat spre el și a observat mai multe meduze în jurul copilului. Băiatul a leșinat apoi și și-a pierdut cunoștința în apă. Prietenul său a fugit să ceară ajutor de la o ambulanță care se afla în apropiere, la un eveniment.

Copilul a fost transportat ulterior la spital, însă medicii nu au mai putut să-i salveze viața.

Alți doi copii au fost răniți, iar un localnic a intervenit

Incidentul nu s-a soldat cu o singură victimă. Alți doi prieteni ai băiatului au fost răniți de veninul meduzelor în timp ce înotau. Din fericire, cei doi se află acum în afara oricărui pericol.

Un localnic care a intrat în apă pentru a încerca să îl ajute pe copil a fost, de asemenea, rănit de venin.

Unul dintre prietenii apropiați ai victimei, care a fost și el afectat în timp ce încerca să intervină, a povestit cum s-au desfășurat momentele dramatice.

„A strigat după ajutor după ce a fost expus veninului”, și-a amintit acesta.

Prietenul a încercat să ajungă cât mai repede la băiat, însă situația s-a agravat rapid, iar copilul și-a pierdut cunoștința.

După tragedie, Parcul Național Namtok Si Khit a ridicat nivelul de alertă privind prezența meduzelor cub. Autoritățile au trimis angajați pe plaje pentru a putea interveni rapid și a acorda asistență de urgență copiilor și turiștilor în cazul unor noi incidente.

Măsurile vin în contextul în care meduzele cub sunt considerate extrem de veninoase și pot provoca reacții grave, uneori fatale.

Veninul acestor meduze poate afecta sistemul nervos, mușchiul inimii și circulația sângelui la nivelul plămânilor. În cazurile severe, înțepăturile pot duce la deces.

Meduzele cub pot fi întâlnite de-a lungul coastei de est a Golfului Thailandei, dar și în Marea Andaman.