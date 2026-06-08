Trandafirată - rețeta tradițională. Cum să prepari acasă această băutură răcoritoare

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Trandafirata este o băutură parfumată și răcoritoare, preparată din petale de trandafiri, zahăr și lămâie. Plină de aromă, trandafirata este ideală pentru zilele călduroase, dar și pentru momentele în care vrei un gust autentic de vară.    

autor
Mădălina Cristea

Descoperă rețeta tradițională de trandafirată, o băutură naturală, aromată și răcoritoare, ideală pentru zilele călduroase. Află cum se face, ce beneficii are și cum se păstrează.

Ce este trandafirata

Trandafirata este o băutură tradițională românească, preparată din petale de trandafiri, zahăr, apă și suc de lămâie. Are o culoare frumoasă, roz intens sau roșu pal, în funcție de trandafirii folosiți, și un gust dulce-acrișor, foarte plăcut. Se bea rece, de obicei vara, ca o alternativă naturală la sucurile din comerț.

Tradițional, trandafirata era pregătită mai ales în satele din sudul României, încă din perioada interbelică, și se oferea musafirilor ca semn de respect. Astăzi, este consumată de cei care caută băuturi naturale, fără aditivi sau conservanți.

Din ce se face trandafirata

Ingredientul principal al trandafiratei sunt petalele de trandafir. Acestea trebuie să fie proaspete, curate și netratate cu substanțe chimice. Pe lângă trandafiri, mai este nevoie de zahăr, apă și suc de lămâie proaspăt stors.

Zahărul ajută la extragerea aromei din petale și la conservarea băuturii. Lămâia adaugă aciditate, dar ajută și la menținerea culorii. În unele rețete se adaugă și un strop de oțet natural sau puțină miere, pentru un gust mai blând.

Beneficiile trandafiratei pentru sănătate

Trandafirata nu este doar gustoasă, ci și benefică pentru organism. Petalele de trandafir au proprietăți calmante, antiinflamatoare și antioxidante. Băutura poate ajuta la reducerea stresului, ameliorarea durerilor de cap și susține digestia.

De asemenea, are un efect tonic ușor asupra sistemului nervos și poate fi consumată în cure de detoxifiere. Nu conține cofeină, coloranți sau conservanți, ceea ce o face potrivită și pentru copii.

Ingrediente necesare pentru trandafirată

Tipurile de flori de trandafir potrivite

Pentru o trandafirată aromată și sigură pentru consum, trebuie folosiți trandafiri comestibili. Cea mai potrivită varietate este trandafirul de Damasc (Rosa Damascena), cunoscut pentru parfumul său intens și gustul dulce. Mai pot fi folosiți trandafirii de dulceață (Rosa Rugosa) sau alte soiuri vechi, cu parfum puternic.

Florile trebuie culese dimineața, în zile senine, când nu sunt umede. Se aleg doar petalele, fără partea albă de la bază, care poate fi amară.

Alte ingrediente esențiale

· 200 g petale proaspete de trandafir

· 1 litru de apă plată sau de izvor

· 300 g zahăr

· zeama de la 1-2 lămâi

· Opțional, se poate adăuga o linguriță de miere sau un strop de oțet de mere pentru un gust mai complex.

Rețeta tradițională pentru trandafirată - metode de preparare

· Se clătesc bine petalele de trandafir în apă rece pentru a elimina eventualele impurități.

· Se pun într-un bol mare și se presară zahărul peste ele.

· Se freacă ușor cu mâna sau cu o lingură de lemn pentru a elibera aroma naturală.

· Se toarnă peste ele sucul de lămâie și apa.

· Se acoperă vasul și se lasă la macerat 24-48 de ore în frigider sau într-un loc răcoros.

· Se strecoară lichidul printr-o sită fină sau tifon, pentru a elimina petalele.

· Se pune trandafirata în sticle curate și se păstrează la rece.

Sfaturi pentru o trandafirată aromată și de calitate

· Folosește doar flori proaspete, bine parfumate.

· Nu fierbe petalele, deoarece aroma se pierde.

· Nu folosi trandafiri din florărie, pot fi tratați chimic.

· Lasă băutura să stea suficient pentru ca aroma să se intensifice.

· Gustă trandafirata după 24 de ore și adaugă lămâie sau zahăr după gust.

Cum se păstrează trandafirata și cât timp rezistă

Condiții optime de depozitare

Trandafirata se păstrează cel mai bine în sticle din sticlă, cu capac ermetic. Se recomandă ținea la frigider, la temperaturi sub 10°C sau într-o cămară într-un loc întrunecos și răcoros. Este bine să consumi trandafirata în cel mult 7 zile de la preparare. Dacă vrei să o păstrezi mai mult, o poți congela în sticle din plastic.

Modalități de servire

Trandafirata se servește rece, de la frigider. Poți adăuga câteva cuburi de gheață, felii de lămâie sau frunze de mentă. Este perfectă pentru zilele toride de vară, la picnicuri sau la petreceri. Poate fi folosită și ca bază pentru cocktailuri, amestecată cu apă minerală, prosecco sau chiar rom alb, pentru un gust exotic.

Etichete: bautura, sirop, suc, trandafiri,

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