Invenția lor a ajuns la cea mai importantă competiție internațională de știință pentru elevi și a fost premiată în Statele Unite.

În laboratorul de chimie al Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, doi frați au creat un senzor inteligent care își schimbă culoarea atunci când o bucată de carne începe să se altereze.

Elevii de clasa a IX-a și a XII-a au adăugat și un sistem care poate spune dacă produsul trebuie retras de la raft sau nu.

Silviu Surya Salian, elev: „Proiectul nostru poate să ajute companiile care produc carne.”

Reporter: „Ce îi interesa pe americani să știe despre proiectul vostru?”

Silviu Surya Salian, elev: „Cum poate să fie folosită în viața reală. Păreau foarte interesați, pentru că chiar rezolvă probleme reale.”

Prospețimea cărnii depinde de mai mulți factori, spun specialiștiii.

Marius Ciobanu, director Departamentul de Tehnologii Alimentare USV Iași: „Prin procesele oxidative care au rol în carne. Carnea variază în funcție de o dinamică a zilei, în funcție de condițiile de păstrare. Atunci când trece un anumit număr de zile, ea are un pigment care se închide.”

Competiția mondială de știință a avut loc luna trecută, în Arizona. Acolo, în fața unui juriu internațional, liceenii din Iași au reprezentat România la chimie.

Ștefan Shaan Salian, elev: „Am fost foarte fericit că am putut reprezenta România la nivel mondial. Să luăm și premiu la nivel internațional a fost extraordinar pentru mine.”

Silviu Surya Salian, elev: „M-a luat prin surprindere și un zâmbet a venit pe fața mea.”

Liceul se mândrește cu reușita adolescenților.

Lăcrămioara Popa, profesoară de chimie, Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași: „A fost munca de un an de zile. Nu poți să fii mai mândru de atât, pentru că la acest concurs, un concurs internațional, au participat peste 67 de țări și peste 2.000 de elevi. Un rezultat obținut la cel mai mare târg de știință și creativitate nu poate decât să deschidă uși.”

Adina Romanescu, director Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași: „Elevii noștri lucrează în echipă cu profesorii, profesorii sunt mentori adevărați și lideri inspiraționali pentru ei, în aceste proiecte.”

Invenția elevilor va fi prezentată și la târgurile de specialitate din România, în perioada următoare.