Semnalul misterios primit dintr-un univers paralel. O „gaură de vierme” ar fi conectat două universuri separate

În 2019, detectoarele de unde gravitaționale de pe Pământ au captat un semnal care i-a lăsat pe oamenii de știință perplecși.

Undele gravitaționale sunt undații în structura spațiului și timpului, create de obicei atunci când obiecte masive și dense, precum găurile negre, se ciocnesc, scrie Daily Mail.

Dar, cu o durată de mai puțin de o zecime de secundă, această explozie bruscă a fost mult mai scurtă decât sunetele prelungite produse în mod normal de fuziunea găurilor negre.

O posibilă gaură de vierme între universuri

Acum, cercetătorii cred că acest semnal ciudat, numit GW190521, ar fi putut proveni dintr-un univers paralel.

Într-un articol pretipărit, o echipă condusă de dr. Qi Lai de la Universitatea Academiei Chineze de Științe susține că GW190521 ar putea fi un „ecou” al prăbușirii unei găuri de vierme.

Dacă o coliziune între două găuri negre ar fi suficient de puternică pentru a crea un tunel între universuri, semnalul gravitațional ar putea trece prin gâtul găurii de vierme în cosmosul nostru.

Deoarece gaura de vierme ar fi deschisă doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, acest lucru ar explica de ce GW190521 pare să se întrerupă brusc.

Deși modelarea lor sugerează că acest scenariu nu este foarte probabil, dr. Lai spune că dovezile nu pot exclude posibilitatea ca semnalul să fi călătorit către Pământ dintr-un alt univers.

Teoria relativității

Conform teoriei relativității lui Einstein, obiectele cu masă întind și trag structura spațiu-timpului, asemenea greutăților așezate pe suprafața unei trambuline.

O consecință importantă a acestui fenomen este că, coliziunile dintre obiecte foarte masive creează unda care se propagă prin structura realității pe distanțe enorme.

Când perechi de găuri negre, cunoscute sub numele de găuri negre binare, se apropie una de cealaltă în spirală, câmpurile lor gravitaționale interacționează și generează unde proprii, care devin mai puternice pe măsură ce golurile se apropie.

Acest lucru conferă semnalului produs de fuziunea găurilor negre binare un model ascendent asemănător unui ciripit, care este un semn revelator al coliziunii găurilor negre.

Până în prezent, oamenii de știință au folosit undele gravitaționale pentru a detecta aproximativ 300 de coliziuni între găuri negre binare, fiecare producând același ciripit prelungit.

Ceea ce face GW190521 atât de neobișnuit este faptul că îi lipsește partea ascendentă a semnalului produs atunci când găurile negre se apropie în spirală.

Având în vedere că obiectul rezultat avea o masă de aproximativ 141 de ori mai mare decât cea a Soarelui, oamenii de știință ar fi trebuit să poată detecta această parte a semnalului dacă ar fi existat.

În prezent, cea mai bună explicație pentru acest semnal neobișnuit este o întâlnire întâmplătoare între două găuri negre care s-au ciocnit direct una de alta fără a se roti în spirală.

Gaura de vierme, o explicație plauzibilă

Cu toate acestea, dr. Lai afirmă că o gaură de vierme într-un alt univers este, de asemenea, o explicație plauzibilă.

În articolul lor, dr. Lai și coautorii săi scriu: „Gaura de vierme reprezintă un astfel de obiect care conectează fie două universuri separate, fie două regiuni îndepărtate dintr-un singur univers printr-un gâtlej”.

Dacă fuziunea a două găuri negre ar produce o gaură de vierme de scurtă durată ca aceasta, am putea auzi un scurt fragment din ecoul care răsună în propriul nostru univers.

Când gaura de vierme se închide, semnalul ar fi întrerupt, lăsând în urmă o explozie foarte scurtă de unde gravitaționale.

Dr. Lai adaugă: „Semnalul de rezonanță după fuziunea BBH (găuri negre binare) într-un alt univers poate trece prin gâtul unei găuri de vierme și poate fi detectat în universul nostru ca un impuls de ecou de scurtă durată”.

Dr. Lai și colegii săi au creat un model matematic al aspectului pe care l-ar avea acest semnal al găurii de vierme și l-au comparat cu datele din semnalul real GW190521 capturat de detectoarele de unde gravitaționale LIGO și Virgo.

Cercetătorii au creat, de asemenea, un model pentru o coliziune bruscă în propriul nostru univers și au comparat rezultatele.

Ei au descoperit că modelul standard de coliziune se potrivea mai bine cu datele, dar doar puțin.

Asta înseamnă că modelul găurii de vierme este încă o explicație viabilă pentru coliziunea GW190521.

În articolul lor, cercetătorii scriu că preferința pentru coliziunea standard „nu a fost suficient de semnificativă pentru a exclude posibilitatea ca modelul ecoului pentru gaura de vierme să fie o ipoteză viabilă pentru evenimentul GW190521”.

Dacă este adevărat, acest lucru nu numai că ar dovedi existența găurilor de vierme, dar le-ar oferi oamenilor de știință un nou instrument puternic pentru a le studia.

Acest lucru le-ar permite oamenilor de știință să arunce pentru prima dată o privire asupra unui univers dincolo de al nostru.

