Semnalul misterios primit dintr-un univers paralel. O „gaură de vierme” ar fi conectat două universuri separate

Stiri Stiinta
24-09-2025 | 09:19
univers
Shutterstock

În 2019, detectoarele de unde gravitaționale de pe Pământ au captat un semnal care i-a lăsat pe oamenii de știință perplecși.

autor
Sabrina Saghin

Undele gravitaționale sunt undații în structura spațiului și timpului, create de obicei atunci când obiecte masive și dense, precum găurile negre, se ciocnesc, scrie Daily Mail.

Dar, cu o durată de mai puțin de o zecime de secundă, această explozie bruscă a fost mult mai scurtă decât sunetele prelungite produse în mod normal de fuziunea găurilor negre.

O posibilă gaură de vierme între universuri

Acum, cercetătorii cred că acest semnal ciudat, numit GW190521, ar fi putut proveni dintr-un univers paralel.

Într-un articol pretipărit, o echipă condusă de dr. Qi Lai de la Universitatea Academiei Chineze de Științe susține că GW190521 ar putea fi un „ecou” al prăbușirii unei găuri de vierme.

Citește și
planeta WASP-103 b
Misterul planetei care are forma unei lacrimi. Unde se află gigantica WASP-103 b, de două ori mai mare decât Jupiter

Dacă o coliziune între două găuri negre ar fi suficient de puternică pentru a crea un tunel între universuri, semnalul gravitațional ar putea trece prin gâtul găurii de vierme în cosmosul nostru.

Deoarece gaura de vierme ar fi deschisă doar pentru o perioadă foarte scurtă de timp, acest lucru ar explica de ce GW190521 pare să se întrerupă brusc.

Deși modelarea lor sugerează că acest scenariu nu este foarte probabil, dr. Lai spune că dovezile nu pot exclude posibilitatea ca semnalul să fi călătorit către Pământ dintr-un alt univers.

Teoria relativității

Conform teoriei relativității lui Einstein, obiectele cu masă întind și trag structura spațiu-timpului, asemenea greutăților așezate pe suprafața unei trambuline.

O consecință importantă a acestui fenomen este că, coliziunile dintre obiecte foarte masive creează unda care se propagă prin structura realității pe distanțe enorme.

Când perechi de găuri negre, cunoscute sub numele de găuri negre binare, se apropie una de cealaltă în spirală, câmpurile lor gravitaționale interacționează și generează unde proprii, care devin mai puternice pe măsură ce golurile se apropie.

Acest lucru conferă semnalului produs de fuziunea găurilor negre binare un model ascendent asemănător unui ciripit, care este un semn revelator al coliziunii găurilor negre.

Până în prezent, oamenii de știință au folosit undele gravitaționale pentru a detecta aproximativ 300 de coliziuni între găuri negre binare, fiecare producând același ciripit prelungit.

Ceea ce face GW190521 atât de neobișnuit este faptul că îi lipsește partea ascendentă a semnalului produs atunci când găurile negre se apropie în spirală.

Având în vedere că obiectul rezultat avea o masă de aproximativ 141 de ori mai mare decât cea a Soarelui, oamenii de știință ar fi trebuit să poată detecta această parte a semnalului dacă ar fi existat.

În prezent, cea mai bună explicație pentru acest semnal neobișnuit este o întâlnire întâmplătoare între două găuri negre care s-au ciocnit direct una de alta fără a se roti în spirală.

Gaura de vierme, o explicație plauzibilă

Cu toate acestea, dr. Lai afirmă că o gaură de vierme într-un alt univers este, de asemenea, o explicație plauzibilă.

În articolul lor, dr. Lai și coautorii săi scriu: „Gaura de vierme reprezintă un astfel de obiect care conectează fie două universuri separate, fie două regiuni îndepărtate dintr-un singur univers printr-un gâtlej”.

Dacă fuziunea a două găuri negre ar produce o gaură de vierme de scurtă durată ca aceasta, am putea auzi un scurt fragment din ecoul care răsună în propriul nostru univers.

Când gaura de vierme se închide, semnalul ar fi întrerupt, lăsând în urmă o explozie foarte scurtă de unde gravitaționale.

Dr. Lai adaugă: „Semnalul de rezonanță după fuziunea BBH (găuri negre binare) într-un alt univers poate trece prin gâtul unei găuri de vierme și poate fi detectat în universul nostru ca un impuls de ecou de scurtă durată”.

Dr. Lai și colegii săi au creat un model matematic al aspectului pe care l-ar avea acest semnal al găurii de vierme și l-au comparat cu datele din semnalul real GW190521 capturat de detectoarele de unde gravitaționale LIGO și Virgo.

Cercetătorii au creat, de asemenea, un model pentru o coliziune bruscă în propriul nostru univers și au comparat rezultatele.

Ei au descoperit că modelul standard de coliziune se potrivea mai bine cu datele, dar doar puțin.

Asta înseamnă că modelul găurii de vierme este încă o explicație viabilă pentru coliziunea GW190521.

În articolul lor, cercetătorii scriu că preferința pentru coliziunea standard „nu a fost suficient de semnificativă pentru a exclude posibilitatea ca modelul ecoului pentru gaura de vierme să fie o ipoteză viabilă pentru evenimentul GW190521”.

Dacă este adevărat, acest lucru nu numai că ar dovedi existența găurilor de vierme, dar le-ar oferi oamenilor de știință un nou instrument puternic pentru a le studia.

Acest lucru le-ar permite oamenilor de știință să arunce pentru prima dată o privire asupra unui univers dincolo de al nostru. 

Sursa: Daily Mail

Etichete: univers, gaura de vierme, univers paralel,

Dată publicare: 24-09-2025 09:19

Articol recomandat de sport.ro
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Ce face Alina Dumitru, la 13 ani de la retragerea din judo
Citește și...
Impactul social media asupra sănătății mentale a femeilor. De ce standardele de frumusețe nerealiste pot dăuna
Stiri Sociale
Impactul social media asupra sănătății mentale a femeilor. De ce standardele de frumusețe nerealiste pot dăuna

Rețelele sociale au devenit un univers paralel în care femeile își conturează identitatea, își modelează percepția asupra frumuseții și își validează feminitatea.

Misterul planetei care are forma unei lacrimi. Unde se află gigantica WASP-103 b, de două ori mai mare decât Jupiter
Stiri Stiinta
Misterul planetei care are forma unei lacrimi. Unde se află gigantica WASP-103 b, de două ori mai mare decât Jupiter

Fiecare planetă din sistemul nostru solar este în esență rotundă. Dar, în univers, există planete care să nu fie sferice?  

Câte galaxii sunt, de fapt, în Univers. Numărul este, desigur, astronomic. Și putem observa cel mult 3% din tot ce există
Stiri Stiinta
Câte galaxii sunt, de fapt, în Univers. Numărul este, desigur, astronomic. Și putem observa cel mult 3% din tot ce există

Dacă putem vedea cel mult 3% din Univers, cum putem estima numărul total de galaxii din el? Potrivit celor mai simpliste estimări, ar exista câteva mii de miliarde de galaxii doar în partea insignifiant de mică a Cosmosului pe care o putem vedea. 

Recomandări
CCR amână două săptămâni decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților - surse
Stiri actuale
CCR amână două săptămâni decizia în cazul pensiilor speciale ale magistraților - surse

CCR discută, miercuri, sesizările depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar și de partidele AUR, S.O.S. şi POT împotriva legilor din Pachetul 2 pentru care Guvernul Bolojan şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu
Stiri actuale
Depozitul din Pantelimon continuă să ardă. Alerte emise în patru sectoare. Hala nu avea autorizație de securitate la incendiu

Pompierii intervin și miercuri dimineață la incendiul de la depozitul din Sectorul 2 al Capitalei, cu 14 autospeciale, iar operaţiunile vor avea loc pe toată durata zilei. 

Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”
Stiri externe
Donald Trump crede că Ucraina are șansa să-și recucerească teritoriile pierdute: „Armata Rusiei nu a ajuns prea departe”

Donald Trump pare să-și fi schimbat părerea cu privire la șansele Kievului de a câștiga războiul. Președintele american s-a întâlnit cu Volodimir Zelenski la Adunarea ONU de la New York.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 23 Septembrie 2025

48:03

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Septembrie 2025

01:44:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
22 Septembrie 2025

01:29:53

Alt Text!
Doctor de bine
Dr. Ionuț Leahu - Ediția 4: Problemele stomatologice pot și trebuie să fie rezolvate și în cazul pacienților cronici

23:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28