Astronomii au observat un fenomen extrem de violent, care nu a mai avut loc niciodată și nu poate fi explicat

Astronomii europeni au observat recent un fenomen extrem de violent, care nu a mai fost observat niciodată și nu poate fi explicat prin niciun scenariu, a transmis Observatorul European Austral (ESO).

Astronomii au detectat pe parcursul unei zile o succesiune de explozii de raze gamma (GRB) - cele mai puternice explozii din Univers - provenind dintr-o singură sursă, un fenomen care nu a mai fost observat niciodată şi pe care niciun scenariu nu îl poate explica, conform unui comunicat emis marţi de Observatorul European Austral (ESO), citat de AFP.

GRB sunt explozii de radiaţii de înaltă energie care se produc în timpul unor evenimente deosebit de violente, cum ar fi moartea stelelor masive în urma unor fenomene explozive puternice sau a distrugerii lor de către găuri negre.

De obicei, acestea durează de la câteva milisecunde la câteva minute, perioadă în care pot elibera o energie echivalentă cu cea a câteva miliarde de sori.

În teorie, GRB "nu se repetă niciodată deoarece evenimentul care le produce este devastator", a explicat în comunicatul ESO Antonio Martin-Carrillo, astronom la University College Dublin din Irlanda.

Acest lucru face ca semnalul detectat în această vară de comunitatea ştiinţifică să fie "diferit de oricare altul observat în ultimii 50 de ani", a precizat Martin-Carrillo, coautor al unui studiu pe această temă publicat în The Astrophysical Journal Letters.

Natura evenimentului produs la miliarde de ani lumină distanță rămâne necunoscută

Alerta iniţială a fost dată la 2 iulie de telescopul spaţial Fermi al agenţiei spaţiale americane NASA, care a detectat nu una, ci trei explozii de la aceeaşi sursă în decurs de câteva ore.

Oamenii de ştiinţă au descoperit apoi că această sursă fusese activă cu aproape o zi mai devreme, pe baza datelor colectate de Einstein Probe, un telescop spaţial cu raze X operat de China în colaborare cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi Institutul Max Planck pentru Fizică Extraterestră.

Prin urmare, semnalul a durat "de 100 până la 1.000 de ori" mai mult decât majoritatea exploziilor de raze gamma, a subliniat Andrew Levan, astronom la Universitatea Radboud din Ţările de Jos, coautor al studiului.

Astronomii au crezut iniţial că aceste GRB îşi aveau originea în Calea Lactee. Însă, observaţiile efectuate cu Telescopul Foarte Mare (Very Large Telescope - VLT) al ESO din Deşertul Atacama din Chile au furnizat dovezi conform cărora sursa ar fi putut proveni dintr-o altă galaxie, o ipoteză confirmată cu ajutorul Telescopului Spaţial Hubble. Galaxia gazdă s-ar putea afla la o distanţă de câteva miliarde de ani-lumină, ceea ce înseamnă că evenimentul a avut o putere considerabilă.

Natura evenimentului aflat la originea semnalului rămâne necunoscută. Un scenariu posibil ar fi colapsul extrem de atipic al unei stele foarte masive.

O altă ipoteză ar fi că o stea neobişnuită a fost distrusă de o gaură neagră şi mai neobişnuită, respectiv o pitică albă şi o gaură neagră de dimensiuni intermediare.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













