Dumitru Prunariu: Adepții teoriei „Flat Earth” mi-au cerut să le vorbesc oamenilor despre cât de plat este Pământul

Singurul cosmonaut din istoria României, Dumitru Prunariu, a sărbătorit 41 de ani de la zborul său în spațiul cosmic.

Fostul ofițer din aviația militară, acum în vârstă de 70 de ani, i-a încurajat pe cei 16 români care aspiră să devină cosmonauți, aflați în procedură de selecție la Agenția Spaţială Europeană.



Reporter: „Vă vine să credeţi că în secolul acesta mai sunt oameni care cred că Pământul e plat?”

Dumitru Prunariu, fost cosmonaut: „Nu îmi vine să cred dar mi s-a dovedit că există. Am fost abordat de asociaţii de felul acesta care au vrut să mă facă membru în ele şi să le vorbesc oamenilor despre cât de plat este Pământul. Am crezut că nu sunt normali. Oamenilor, am zburat în jurul Pământului!”

Dumitru Prunariu este singurul român care, în urmă cu mai bine de patru decenii, a ajuns pe o stație orbitală, unde a stat peste o săptămână.

Dumitru Prunariu: „Aveam program 8 ore somn 8 ore activitate ştiinţifică. Atunci când am zburat eu aveam saci de dormit pe care îi fixăm, de exemplu, pe tavanul staţiei orbitale. Acum există nişte cabine speciale."

La experienţa din spațiul cosmic visează alți 16 români, care au intrat în ultimele etape de selecție la Agenția Spațială Europeană. Dumitru Prunariu știe foarte bine ce îi așteaptă la probe.

Dumitru Prunariu: „Pregătirea profesională trebuie să fie bună, pentru că acolo trebuie să facă experimente, diferite sarcini trasate de instituţii care sunt la un nivel înalt.”

Reporter: „Spuneți ca pe unii îi ştiţi. Erau piloţi de vânătoare?”

Dumitru Prunariu: „Nu. S-au înscris dar nu au fost selecţionaţi. Se pare că ESA are nevoie de oameni de ştiinţă, de tineri din anumite domenii, medicină, tehnologie.”

Ultima dată, instituţia europeană a organizat o selecţie pentru astronauți în anul 2009, iar dintre cei 1.800 de candidaţi înscrişi atunci au rămas doar 6.