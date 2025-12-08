Descoperire uimitoare făcută de scafandrii arheologi. O epavă de 2.000 de ani a fost găsită în portul din Alexandria. VIDEO

Stiri Stiinta
08-12-2025 | 22:33
Hilti Foundation
Youtube/ Hilti Foundation

Scafandrii arheologi au descoperit în portul din Alexandria epava unei ambarcaţiuni de agrement datând de circa 2.000 de ani, a anunţat Institutul European de Arheologie Subacvatică, citat de AFP. 

autor
Claudia Alionescu

Carena acestei ambarcaţiuni, cu o lungime de peste 35 de metri şi o lăţime de aproximativ şapte metri, zăcea în adâncurile portului de pe insula regală Antirhodos, în prezent scufundată, potrivit unui comunicat al institutului cu sediul în Alexandria.

"Desene în greacă, găsite pe grinda centrală a chilei, pot fi datate în prima jumătate a secolului I. Acest lucru întăreşte ipoteza potrivit căreia nava a fost construită în Alexandria", într-o perioadă în care insula regală încă adăpostea un palat şi un templu dedicat zeiţei egiptene Isis, potrivit aceleiaşi surse.

Această ambarcaţiune, o "thalamegos", "ar fi avut o cabină decorată luxos şi pare să fi fost propulsată exclusiv cu rame", potrivit comunicatului.

Citește și
lucrari planseu unirii
Structuri vechi au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi

Institutul menţionează că "cele mai faimoase dintre aceste barje de agrement au fost giganticele palate plutitoare ale Ptolemeilor", o dinastie elenistică. Cleopatra a folosit una dintre acestea pentru a-i arăta lui Iulius Cezar curiozităţile Egiptului, în primăvara anului 47 î.Hr., notează instituţia.

Franck Goddio, directorul IEASM, a publicat recent un studiu detaliat despre insula regală şi marele său templu, pe baza excavaţiilor subacvatice efectuate de arheologi scafandri încă din anii 1990.

De-a lungul anilor, coloane, statui, monede şi alte comori scufundate de un cutremur au fost recuperate din adâncuri, iar unele sunt expuse în prezent la Muzeul Greco-Roman din Alexandria, care retrasează perioada antică fastuoasă a acestui mare port mediteranean.

Cercetările viitoare asupra carenei ambarcaţiunii "promit să fie o călătorie fascinantă în viaţa, religia, luxul şi plăcerile de care se bucurau pe căile navigabile ale Egiptului roman antic", potrivit institutului.

Parţial scufundat în vremurile antice, oraşul Alexandria se numără printre zonele cele mai vulnerabile la schimbările climatice şi la creşterea nivelului apelor. Chiar şi în cel mai optimist scenariu elaborat de ONU, o treime din Alexandria va fi inundată sau nelocuibilă până în 2050.

PSD a pierdut Capitala pentru a treia oară consecutiv. Grindeanu încearcă să acopere eșecul cu succesul lui Ciolacu

Sursa: Agerpres

Etichete: descoperire, ambarcatiune, scafandri,

Dată publicare: 08-12-2025 22:33

Articol recomandat de sport.ro
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Dan Petrescu i-a speriat pe englezi: "Îngrijorător, o boală misterioasă"
Citește și...
Misteriosul Messi de acum 4.500 de ani, descoperit în Egipt. ”Este o capodoperă unică de inovație”
Cultura
Misteriosul Messi de acum 4.500 de ani, descoperit în Egipt. ”Este o capodoperă unică de inovație”

O statuie veche de 4.500 de ani a unui nobil numit probabil Messi, descoperită în necropola de la Saqqara, este considerată de arheologi o capodoperă inegalabilă și fără egal în arta antică egipteană.  

Structuri vechi au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi
Stiri actuale
Structuri vechi au fost găsite în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona va fi cercetată de arheologi

Urme de construcţii anterioare au fost depistate în timpul lucrărilor la Planşeul Unirii. Zona a fost delimitată şi protejată și urmează a fi cercetată de arheologi.

Secretele Tomisului antic ies la lumină. Un hipogeu funerar din secolul IV, descoperit la Constanța
Stiri actuale
Secretele Tomisului antic ies la lumină. Un hipogeu funerar din secolul IV, descoperit la Constanța

Un nou complex funerar tip hipogeu, situat într-o necropolă romană la nord-vest de zidurile oraşului antic Tomis, a fost recent descoperit de arheologi, au informat joi reprezentanţii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie (MINA) Constanţa.

Recomandări
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”
Alegeri locale 2025
Politolog, după alegeri: „Un alt perdant este Nicușor Dan. Mă aștept ca președintele să devină din ce în ce mai izolat”

PNL și premierul Ilie Bolojan ies mai puternici din aceste alegeri, în vreme ce marele pierzător ar fi PSD, al cărui candidat s-a clasat pe locul 3.

„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026
Stiri Economice
„Cadou” de la „moș” Bolojan pentru buget, nu pentru bugetari. Guvernul pregătește înghețarea salariilor și în 2026

Salariile bugetarilor ar putea fi înghețate anul viitor, spun surse guvernamentale. Asta ar însemna ca lefurile a peste un milion de angajați de la stat să rămână pe loc din pricina crizei bugetare.

Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron
Stiri Politice
Nicușor Dan, în Franța: „România azi are maturitatea să se autoevalueze, să ştie ce poate”. Urmează întâlnirea cu Macron

Preşedintele Nicuşor Dan, aflat în vizită oficială în Franţa, are, luni, o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii româneşti şi le-a transmis că doreşte un dialog cât mai intens cu ei, pe teme economice, sociale din care toată lumea să aibă de câştigat.

Top citite
1 craciun brad cadouri
Shutterstock
Stiri Diverse
Top idei de cadouri sub 100 de lei pentru Crăciun 2025. Peste 50 de propuneri pentru orice persoană
2 Targ de craciun Brasov cu zapada
Shutterstock
Stiri Turism
Târg de Crăciun Brașov 2025. Ce să vizitezi și ce să faci ca turist aici
3 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop: Patru zodii pe care primesc vești importante în carieră în săptămâna 8-14 decembrie 2025
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 08 Decembrie 2025

54:07

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 08 Decembrie 2025

01:30:01

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
08 Decembrie 2025

01:46:56

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28