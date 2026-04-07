Lăcaşul de cult era nou, încă nedat în folosinţă. Flăcările înalte şi fumul degajat erau vizibile din depărtare.

La faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale de la ISU cu zeci de pompieri. Militarii au fost ajutaţi şi de voluntarii din localitate si au stins incendiul după o jumătate de oră.

În total, a fost afectată o suprafaţă de 300 de metri pătrați. Nimeni nu a fost rănit, iar pagubele materiale urmează să fie evaluate.

Potrivit pompierilor, focul s-a aprins din cauza unui cablu electric defect.