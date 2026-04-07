Danny Citrinowicz este fostul șef al secției pentru Iran din cadrul Serviciului de Informații al Apărării israeliene, care lucrează în prezent la Institutul pentru Studii de Securitate Națională.

„Nu există nicio soluție curată pentru a ieși din impasul cu Iranul”, a scris el, marți, pe rețelele de socializare, conform news.com.au.

„Respingerea previzibilă de către Iran a ultimei propuneri a SUA ar trebui să risipească orice iluzii rămase la Washington: nu există o cale simplă de a pune capăt acestei confruntări. Diferența dintre cele două părți nu este doar tactică, ci și structurală. Cererile Teheranului rămân fundamental incompatibile cu așteptările americane. Dar problema mai profundă este următoarea: Statele Unite nu dispun de o opțiune militară credibilă care să poată forța Iranul să se supună” consideră Citrinowicz.

„Nici măcar lovituri semnificative asupra infrastructurii Iranului nu ar duce la capitulare. Acestea ar atrage represalii, ar consolida hotărârea regimului și ar declanșa probabil o escaladare în întreaga regiune. Presupunerea că doar presiunea poate înfrânge Teheranul nu este o strategie, ci o iluzie.

Aceasta lasă administrației un număr tot mai redus de opțiuni, dintre care niciuna nu este atractivă” a adăugat el.

Expertul afirmă că Donald Trump are de ales între a accepta „un acord imperfect” care să țină cont de „cel puțin o parte din cererile iraniene” sau a se angaja într-o „alunecare către o confruntare fără sfârșit, fără o ieșire clară”.

Între timp, prim-ministrul australian Anthony Albanese a refuzat să răspundă direct la ultimele critici aduse Australiei de către Donald Trump pentru refuzul de a oferi ajutor în războiul din Iran.

Reacția premierului Albanese

Trump a subliniat că nu este dezamăgit doar de aliații americani din NATO, ci și de țările care nu sunt membre ale alianței.

„Nu este vorba doar de NATO. Știți cine altcineva nu ne-a ajutat? Coreea de Sud nu ne-a ajutat. Știți cine altcineva nu ne-a ajutat? Australia nu ne-a ajutat. Știți cine altcineva nu ne-a ajutat? Japonia”, a spus el.

Domnul Albanese a ținut ulterior o conferință de presă la Parlament: „Ce ajutor nu a reușit Australia să ofere, după cum înțelegeți dumneavoastră?”, l-a întrebat un reporter.

„Nu este o întrebare pentru mine”, a fost replica lui Albanese, sugerând că doar președintele Trump ar putea răspunde la ea.