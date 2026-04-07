Fulgy s-a baricadat în locuință, iar situația a necesitat mobilizarea mai multor echipaje specializate.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, apelul la 112 a fost făcut în jurul orei 23:00, iar la fața locului au ajuns polițiști din cadrul Secției 11. Fulgy a fost găsit într-o stare agitată, refuzând să coopereze și având un comportament care a ridicat semne de alarmă.

Întrucât a declarat într-un live pe TikTok că a lăsat gazele deschise în locuință și urmează să arunce blocul în aer, a fost solicitată intervenția companiei de distribuție a gazelor, care a oprit alimentarea în zonă. De asemenea, au fost chemați negociatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au încercat să îl convingă pe muzician să renunțe la gest.

Având în vedere riscul, polițiștii SAS au decis să pătrundă în locuință în momentul oportun. Aceștia l-au găsit pe Fulgy în dormitor, în afara oricărui pericol și fără urme de violență.

Fulgy a fost preluată de un echipaj medical și transportată la Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. Dr. Alexandru Obregia", unde a fost internată și se află în prezent în siguranță, potrivit autorităților.

Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul infracțiunii de tulburare a ordinii și liniștii publice. Autoritățile subliniază că intervenția a fost gestionată cu prioritate pentru protejarea vieții și prevenirea unui incident major.