De ce firele albe de păr nu ar trebui să fie o veste proastă pentru tine

Stiri Stiinta
28-10-2025 | 11:55
par alb

A încărunți este un proces inevitabil, chiar dacă, pentru mulți, nedorit. Însă, din punct de vedere al sănătății, ar putea fi un semn bun.

autor
Știrile PRO TV

Un studiu recent realizat pe șoareci a arătat că procesul ar putea reflecta un mecanism natural de apărare al organismului împotriva cancerului.

Studiul, condus de cercetători de la Universitatea din Tokyo, a analizat modul în care celulele stem ale foliculilor de păr reacționează la deteriorarea ADN-ului și a dezvăluit o legătură neașteptată între părul cărunt și melanom – un tip de cancer de piele, scrie IFLScience.

De-a lungul vieții, celulele noastre sunt expuse constant la stres, atât intern, cât și extern. Acest stres poate deteriora ADN-ul, contribuind la îmbătrânire și cancer.

Articolul complet poate fi citit pe Spot Media.

Citește și
Alzheimer
Studiu despre Alzheimer: Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor. Explicațiile cercetătorilor

Sursa: spotmedia.ro

Etichete: studiu, par, imunitate,

Dată publicare: 28-10-2025 11:55

Articol recomandat de sport.ro
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Denisa Golgotă dezvăluie: ”A spus că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează”
Citește și...
Studiu despre Alzheimer: Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor. Explicațiile cercetătorilor
Stiri Stiinta
Studiu despre Alzheimer: Creierul bărbaţilor se micşorează mai rapid decât al femeilor. Explicațiile cercetătorilor

Oamenii de ştiinţă au constatat că îmbătrânirea cerebrală este mai accelerată la bărbaţi decât la femei. Într-un recent studiu, cercetătorii explică de ce bărbaţii pierd mai rapid volum cerebral odată cu vârsta, indiferent dacă au sau nu Alzheimer.

Descoperire majoră în mostrele lunare chineze: fragmente rare de meteorit pot schimba teoria genezei
Stiri Stiinta
Descoperire majoră în mostrele lunare chineze: fragmente rare de meteorit pot schimba teoria genezei

Oamenii de știință care studiază mostrele selenare adunate în cadrul misiunii chineze Chang'e-6 au identificat fragmente rare de meteorit.

Spectacol rar pe cer. Cometa Lemmon poate fi văzută cu ochiul liber la cea mai mică distanță de Pământ
Stiri Stiinta
Spectacol rar pe cer. Cometa Lemmon poate fi văzută cu ochiul liber la cea mai mică distanță de Pământ

Este spectacol pe cer în aceste zile. Două comete străbat simultan bolta cerească, iar una dintre ele poate fi observată chiar și cu ochiul liber.

Recomandări
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”
Stiri Economice
DOCUMENT. Guvernul Bolojan începe să taie din posturile și salariile ASF. ”Vor fi concediați oameni, desființate posturi”

Autoritatea de Supraveghere Financiară trece printr-un proces masiv de reorganizare, ca urmare a aplicării dispozițiilor Legii 145/2025. Astfel, conducerea ASF va prezenta în Parlament un document cu aceste modificări.

Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri
Stiri Economice
Cât plătește în medie un român din salariul său pentru rata la un credit ipotecar. Stăm mult mai bine față de greci și unguri

Un român plătește în medie aproape jumătate din salariul mediu net pentru rata unui credit ipotecar la un apartament cu două camere în București, arată un broker online de credite. România stă mult mai bine aici decât Grecia sau Ungaria, de pildă.

Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție
Stiri actuale
Fostul director al Spitalului Rădăuți a semnat un acord de recunoaștere a faptelor: trei ani cu suspendare pentru corupție

Fostul manager al Spitalului Municipal Rădăuţi, Flaviu-Emanuel Sima, acuzat de procurorii DNA de comiterea mai multe infracţiuni, a încheiat un acord de recunoaştere a vinovăţiei şi a primit o condamnare de trei ani de închisoare cu suspendare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 27 Octombrie 2025

52:04

Alt Text!
La Măruță
27 Octombrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
27 Octombrie 2025

01:44:37

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28