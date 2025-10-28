De ce firele albe de păr nu ar trebui să fie o veste proastă pentru tine

A încărunți este un proces inevitabil, chiar dacă, pentru mulți, nedorit. Însă, din punct de vedere al sănătății, ar putea fi un semn bun.

Un studiu recent realizat pe șoareci a arătat că procesul ar putea reflecta un mecanism natural de apărare al organismului împotriva cancerului.

Studiul, condus de cercetători de la Universitatea din Tokyo, a analizat modul în care celulele stem ale foliculilor de păr reacționează la deteriorarea ADN-ului și a dezvăluit o legătură neașteptată între părul cărunt și melanom – un tip de cancer de piele, scrie IFLScience.

De-a lungul vieții, celulele noastre sunt expuse constant la stres, atât intern, cât și extern. Acest stres poate deteriora ADN-ul, contribuind la îmbătrânire și cancer.

